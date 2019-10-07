Белорусы зарабатывают вдвое меньше, чем утверждает государство 6 7.10.2019, 20:47

2,086

Белстат говорит одно, факты - совсем другое.

Эксперт программы «Асабісты капітал» на «Белсате» Михаил Залесский анализирует государственную статистику: официальная средняя зарплата в стране – 1129 рублей, постоянно растет. При том большинство белорусов зарабатывает 559 рублей – это подсчитанный государством модальный заработок. Какой цифре доверять?

Первый раз в жизни мне насчитали заработную плату за месяц в июле 1969 года. Сумма по квитанции была 130 советских рублей, но на руки выдали меньше. Честно говоря, никаких особых изменений в качестве моей жизни с тех пор не произошло, несмотря на, бывало, радикальные изменения суммы в квитанциях. Рост же статистической, так называемой реальной зарплаты следует обсудить.

Уже несколько лет у нас новые красивые деньги: их насчитывают, их и выдают каждому нанятому по его заслугам перед нанимателем. И выдают, как свидетельствуют официальные цифры, все больше.

Номинальная начисленная

среднемесячная заработная плата в 2016-2019 годах

Это, подчеркиваю, средняя начисленная заработная плата, то есть при нормальном статистическом распределении ее должны получать около 60% занятых.

Но в жизни все выглядит иначе. Действительно, большими заработками могут похвастаться немногие, но они получают значительно более средней величины, то же и с совсем малыми заработками.

Модальная зарплата в Беларуси

Основная масса получает зарплаты в конкретном, хорошо всем знакомым диапазоне. Их размер, модальную зарплату, статистики считают два раза в год. Вот последние расчеты.

В этих цифрах также есть определенная статистическая хитрость, которая разбивается о простой будничный факт: две трети занятых средней зарплаты не получают, а половина из них не получает и модальной.

А что же в это время происходит с реальной зарплатой? Так статистики называют результат деления индекса номинальной зарплаты на индекс потребительских цен. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2016-2019 годах.

Реальная заработная плата по сравнению с предыдущим годом,%

Попросту говоря, на иллюстрации мы наблюдаем официальные изменения покупательной способности средней заработной платы.

Но ведь ни для кого не секрет, что бедные покупают не то, что богатые, а рост цен на товары для бедных относительно зарплаты для бедных никто, кроме бедных, не учитывает. Поэтому изображение я бы назвал оптимистичным.

Было бы ошибочным на основании озвученного и увиденного утверждать, что жизнь в нашей стране якобы замерла.

Хорошие заработки хороших людей

Люди живут, нанимаются на работу, зарабатывают, и некоторые — совсем неплохо. Вот количество тех некоторых и их зарплаты. Таким образом, примерно сорок тысяч семей в нашей стране живет достаточно прилично по среднеевропейским меркам, а пару тысяч даже и по западноевропейским.

Проблемы две: общая — почему их так мало; и частная — как к их числу присоединиться. Мало потому, что мало создается хороших рабочих мест. А чтобы присоединиться — надо что-то делать научиться. Успехов.