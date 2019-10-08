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Финляндия наращивает военную мощь

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  • 8.10.2019, 16:10
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Финляндия наращивает военную мощь

Стали известны подробности нового оборонного бюджета.

Финляндия выделит больше денег на укрепление модели всеобщей воинской обязанности и наращивание оборонного потенциала.

Как сообщает правительство Финляндии, в утвержденном на 2020 год бюджете предусмотрено увеличение числа военных постов, создание новой модели обучения добровольцев и наращивание количества учений в ближайшие годы. Больше резервистов отправят на переподготовку, сообщает sprotyv.info.

Общая сумма бюджета министерства обороны на 2020 год составит 3,16 млрд евро, что примерно на 20 млн евро (0,6%) больше, чем годом ранее.

Значительная его часть – около 1,17 млрд евро (43%) – будет потрачена на материальное обеспечение армии, включая модернизацию бронетехники.

Кроме того, в ближайшие годы Финляндия обновит флот и истребители: контракт на поставку четырех корветов уже подписан, поставщик для ВВС пока не определен, однако во время последней встречи с финским президентом Саули Ниинисте глава США Дональд Трамп заявил, что намерен продать Финляндии «большое число» самолетов.

На разрешение военных кризисов в мире в бюджете Финляндии предусмотрено 60 млн евро, особое внимание будет уделено миссиям в Афганистане, Ливане и Ираке.


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