Минское «Динамо» осталось без двух основных вратарей 1 8.10.2019, 18:11

Юнас Энрот

Энрот и Осипков не смогли полететь с командой на выезд в Ригу.

Голкиперы минского "Динамо" Юнас Энрот и Александр Осипков пропустят ближайший матч чемпионата КХЛ против рижских одноклубников, который пройдет в среду, 9 октября. Они не попали в выездной список в связи с проблемами со здоровьем.

В столицу Латвии отправились 24 хоккеиста:

Вратари: Михаил Карнаухов, Никита Толопило;

Защитники: Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Дерябин, Стефан Эллиотт, Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко, Олег Евенко, Роман Дюков, Владислав Еременко, Даниил Бокун;

Нападающие: Вячеслав Грецкий, Артем Демков, Андрей Костицын, Франсис Паре, Александр Китаров, Андрей Степанов, Игорь Мартынов, Дрю Шор, Тему Пулккинен, Евгений Ковыршин, Александр Когалев, Андрей Павленко, Шейн Принс.

Андрей Павленко выведен из списка травмированных и сможет принять участие в матчах. Александр Осипков будет внесен в список травмированных. Прямо сейчас в списке травмированных находятся Никита Феоктистов, Александр Павлович, Павел Денисов и Сергей Костицын. Юнас Энрот не летит с командой по медицинским показаниям.

По-прежнему командированы Иван Дроздов и Дмитрий Желнеровский ("Юность"), а также Николай Сытый и Илья Литвинов (оба — "Динамо-Молодечно"). Михаил Стефанович и Артем Аносов находятся в расположении "Юности". Они присоединятся к минскому "Динамо" в Хельсинки, — сообщает официальный сайт "зубров".