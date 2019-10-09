Глава Европарламента назвал две альтернативы сделке по Brexit 9.10.2019, 7:41

Давид Сассоли

Фото: EU

Давид Сассоли встретился с Борисом Джонсоном.

Глава Европейского парламента Давид Сассоли заявил после встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, что в переговорах по Brexit не достигнуто никакого прогресса, и назвал две альтернативы развития событий. Об этом сообщает Reuters (перевод — liga.net).

Сассоли сказал, что Джонсон дал неопределенные ответы на вопросы о сохранении открытой границы между Ирландской Республикой и управляемой британцами Северной Ирландией после выхода Великобритании из Евросоюза.

По словам главы ЕП, на данном этапе есть две альтернативы имеющемуся соглашению: его продление или его отсутствие.

Сассоли сказал, что Джонсон еще раз подтвердил свою позицию в переговорах - он не будет просить ЕС продлить дату Brexit после 31 октября.

6 сентября Палата лордов парламента Великобритании поддержала законопроект, запрещающий правительству провести Brexit без сделки с Евросоюзом 31 октября.

9 сентября работа британского парламента была приостановлена до 14 октября, в этот же день Джонсон во второй раз не смог провести через парламент решение о досрочных выборах.

24 сентября Верховный суд Великобритании постановил, что решение о приостановке работы парламента было незаконным.

2 октября Джонсон обнародовал новый план по Brexit.