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Дудь побеждает Путина

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  • 9.10.2019, 8:55
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Дудь побеждает Путина
Юрий Дудь

На стол главе Кремля положили результаты закрытого опроса по России.

Российский журналист Юрий Дудь занял второе место по доверию среди населения согласно результатам закрытого опроса, который проводился в России. Его популярность растет, политологи заговорили, что он может повторить феномен президента Украины Владимира Зеленского и даже стать главой РФ.

OBOZREVATEL оценил шансы журналиста, интервью и фильмы которого уже собирают миллионную аудиторию.

На днях президенту России Владимиру Путину положили на стол результаты закрытого опроса по стране, и они его сильно обеспокоили. Так в своем телеграм-канале, со ссылкой на источники в Администрации президента, написали авторы "Кремлевского мамковеда". Это один из самых популярных каналов России, с аудиторией свыше 100 тысяч человек. Оказалось, что журналист-ютубер Юрий Дудь занял второе место по доверию среди населения.

"Источники из Кремля сообщают: там все очень взволнованы растущей популярностью блогера и намерены в ближайшее время принять все необходимые превентивные меры для его дискредитации. Тем более, что такая популярность сильно обеспокоила самого Путина", – написали они.

О Юрии Дуде как о потенциальном кандидате в президенты России заговорили в средине сентября после его речи на церемонии вручения премии GQ. Тогда как раз продолжались массовые аресты протестующих против недопуска оппозиции на выборы в Мосгордуму, и Юрий со сцены напомнил всем, что "важно говорить о политических репрессиях, полицейском произволе, коррупции и фальсификациях на выборах".

"У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать", – призвал он.

На следующий день его речь прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Мол, мы тут в Кремле не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий, тем более – не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение.

"На точку зрения каждого уважаемого человека найдется другой уважаемый человек, который "не менее аргументированно может разбить эти тезисы", – подытожил он и отметил, что "они фиксируют все мнения и принимают их во внимание".

После этого российские политологи начали сравнивать Дудя с президентом Украины Владимиром Зеленским, мол, тот вполне способен повторить его политический успех в России. Политтехнолог Станислав Белковский в интервью на "Эхо Москвы" усмотрел у журналиста интерес к политике, несмотря на то, что сам Дудь все отрицает.

"Дудь – это украинский Зеленский. Налицо все его политические таланты. Им обоим присущи легкость, у обоих отсутствует ложный пафос, свойственный многим политикам старших поколений. Они говорят открыто, и, даже если в чем-то хитрят, то делают это весьма изящно, обнаружишь не сразу. Дудь всегда шел от победы к победе: последний его фильм про Беслан сразу стал культовым – в Ютубе его посмотрело 13 млн человек. Ему еще нужно укрепиться психологически", – уверен Белковский.

"Дудь умница и делает огромное дело – он разгребает старые завалы лжи", – сказала в интервью OBOZREVATEL актриса Лия Ахеджакова, отвечая на вопрос, может ли Дудь стать следующим президентом России. – Вот смотрю Любу Соболь, думаю, премьер-министр. Слушаю Егора Жукова, и думаю, ну вот парень дорастет и может будет президентом. Это не то, что "дайте нам Зеленского" – это другое. Есть замечательные люди, которые могут стать во главе страны, и их немало".

А вот писатель Дмитрий Быков, в интервью на том же "Эхе", усомнился, что сами россияне смогут принять президента из творческих профессий. По его словам, они по-прежнему уверены, что лидером страны должен быть непременно силовик, обладающий стальными текстулами.

"Не сможет Дудь стать нашим Зеленским, потому что в России существует очень сильное предубеждение против гуманитариев, артистов, журналистов. Почему-то всем кажется, что во главе страны должен стоять незаметный спецслужбист. Это не может это быть слюнтяй, как считает нынешний глава. Ну и кроме того, есть мнение, что президентом может быть системный политик, долго в этом варившийся. Хотя я был бы счастлив, если бы Дудь стал президентом. Из всех, кто действует сегодня в публичном поле, он один излучает любопытство и доброжелательность, интерес к собеседнику", – подчеркнул Быков.

Кремлевские политтехнологи могут разрабатывать десятки вариантов трансфера власти 2024 года, а Юрий Дудь может быть одним из них. Если какой-то проект начинает быть популярным – в него вкладывают деньги, растят и наблюдают дальше. Политическая система путинизма безумно гибкая и очень приспособлена к современному миру. Намного больше, чем европейская, уверен российский политтехнолог Дмитрий Запольский.

"Молодой ютуб-журналист – это идея. Но не следует понимать это как, "в Кремле сидят и кого-то растят". У них совершенно другая технология. Они работают над многими вариантами, Дудь может быть только одним из них. Помните, как Сергей Бодров-младший вдруг стал героем фильма "Брат-2"? Это же был политический проект. Реально Сергея Бодрова-младшего рассматривали как потенциального президента России. Потом Никита Михалков тоже хотел быть президентом. Его фильм "Сибирский цирюльник" – тоже ведь в стиле "а не сделать ли нам из него президента?". Так что пока наблюдаем", – подытожил он.

Следующие президентские выборы в России запланированы на 2024 год. На тот момент Владимиру Путину исполнится 72 года, а Юрию Дудю – 35.


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