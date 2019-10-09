Британка похудела на 57 килограммов из-за свадьбы отца 9.10.2019, 11:20

Ей удалось сбросить почти половину своего веса.

Жительница британского города Лоссимут похудела на 57 килограмм, чтобы не быть самой толстой подружкой невесты на свадьбе отца. Об этом сообщает Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

В 2017 году Даниэль Ричмонд весила 133 килограмма, носила мешковатую одежду и стеснялась своего тела.

Женщина работала в местных барах употребляя полуфабрикаты, сладости, жареную картошку и сладкую газированную воду.

В какой-то момент у Ричмонд появились боли в груди. Врачи сказали, что проблема кроется в лишнем весе и посоветовали ей похудеть. В это же время ее пригласили в качестве подружки невесты на свадьбу отца.

Британка записалась на программу для худеющих. Она изменила свой рацион и начала бегать по пять километров два раза в неделю.

К свадьбе Ричмонд похудела на 57 килограмм, что отметили все присутствующие на свадьбе. А ее брат даже расплакался от гордости за сестру.