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Британка похудела на 57 килограммов из-за свадьбы отца

  • 9.10.2019, 11:20
Британка похудела на 57 килограммов из-за свадьбы отца

Ей удалось сбросить почти половину своего веса.

Жительница британского города Лоссимут похудела на 57 килограмм, чтобы не быть самой толстой подружкой невесты на свадьбе отца. Об этом сообщает Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

В 2017 году Даниэль Ричмонд весила 133 килограмма, носила мешковатую одежду и стеснялась своего тела.

Женщина работала в местных барах употребляя полуфабрикаты, сладости, жареную картошку и сладкую газированную воду.

В какой-то момент у Ричмонд появились боли в груди. Врачи сказали, что проблема кроется в лишнем весе и посоветовали ей похудеть. В это же время ее пригласили в качестве подружки невесты на свадьбу отца.

Британка записалась на программу для худеющих. Она изменила свой рацион и начала бегать по пять километров два раза в неделю.

К свадьбе Ричмонд похудела на 57 килограмм, что отметили все присутствующие на свадьбе. А ее брат даже расплакался от гордости за сестру.


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