Андрей Войнич: Давайте «дадзім гарбуза» человеку, который не нравится почти всем белорусам 3 1.11.2019, 12:47

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Андрей Войнич (слева)

На пикете «Европейской Беларуси» рассказали об одной древней традиции.

Вчера активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» провели в центре Минска, на перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина, пикет с тематическими конкурсами и перфомансами, сообщает пресс-служба кампании.

Прохожие активно участвовали в конкурсах, которые проходили на пикете.

Андрей Войнич рассказал людям о белорусском выражении «Даць гарбуза». Оно возникло из традиции, когда родителям девушки не нравился жених, и чтобы вежливо показать это, его угощали тыквой.

«В нашей стране есть один человек, который не нравиться почти всем белорусам. Давайте вместе ему «дадзім гарбуза», - предложил активист. Участники акции пытались вручить тыквы сотрудникам избирательной комиссии и милиции, которые наблюдают за акцией.