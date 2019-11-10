Где искать клад Кортеса и гигантский изумруд «Королева Изабелла»? 1 10.11.2019, 13:45

Тайна сокровищ великого конкистадора будоражит умы уже 500 лет.

Эрнан Кортес является одним из самых известных испанских конкистадоров, которому в свое время удалось завоевать величественную империю ацтеков. Более того, именно он оказался тем, кто привил жителям Европы любовь к шоколаду и ванили. Однако многим он известен вовсе не привязанностью к вкусной еде. Ведь Кортес являлся тем человеком, который смог вынести немало сокровищ ацтеков во время противостояния с индейцами. Многие из этих драгоценностей были обнаружены впоследствии кладоискателями, пишет klady.info.

Произошло это уже в 1993 году. Прошло около 500 лет с того момента, как Кортес отправился покорять земли нынешней Мексики. К восточному побережью североамериканского материка направилась команда профессиональных водолазов, которые имели сведения, что где-то в этом районе имеются останки средневекового корабля. Упоминание о судне содержал бортовой журнал, датированный 1756 годом.

Двигаясь по указаниям из записей моряков, кладоискатели вскоре приблизились к месту, где современные приборы указали на затонувшее в здешних водах судно. И, как выяснилось, ушедший ко дну корабль относился к временам колонизаторского движения. Водолазы принялись за работу и очень скоро смогли поднять на поверхность огромное количество удивительных драгоценностей. Возможно, их находки можно считать наибольшим открытием современной археологии.

Среди найденных ими произведений ювелирного искусства был череп, созданный из горного хрусталя, который был огранен изумрудными камнями. Общий вес этой находки составлял 25000 карат. Вместе с ним на затонувшем судне находилась изумрудная друза, вес которой незначительно уступал драгоценным камням, инкрустированным в черепе – 24644 карата. Нашлось место в кладе Кортеса и для золотых украшений, используемых ацтеками в церемониальных целях.

Изумруд «Королева Изабелла» имела продолговатую форму и не помещалась в руке

Но наибольшим сокровищем великого конкистадора считается огромный изумруд весом 964 карата. Эта находка имела продолговатую форму и была высоко оценена ювелирными экспертами. Тогда сумма продажи камня составляла 116 миллионов франков. Сейчас же цена за удивительный изумруд может быть куда выше.

Когда-то Кортес хотел преподнести чудесный камень королеве Испании, а потому решил так и назвать свою находку – «Королева Изабелла». Однако подарок передать он так и не смог. В чем заключалась причина этого решения неясно, однако конкистадор вручил величественный изумруд своей супруге Хуане де Сунига.

Уже спустя многие годы, когда Кортес и его супруга погибли, родственники завоевателя решили перевезти сокровища семейства в Испанию. И, как можно догадаться, затея эта обернулась провалом. Сокровища Кортеса ушли под воду, где и хранились на протяжении почти 500 лет. Возможно, это не единственные дары, которые успел захватить испанец во время похода на ацтеков. И сейчас где-то еще хранятся великие клады этого древнего народа.