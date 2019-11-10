Украинские ВМС испытали прибывшие из США катера Island 10.11.2019, 15:45

Фото: ВМС ЗС України / Facebook

После завершения испытаний они будут включены в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и начнут дежурство.

9 ноября в Одессе военнослужащие Военно-морских сил Украины испытали патрульные катера Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы США. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины на своей странице в Facebook, пишет gordonua.com.

"Все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовке экипажей и подготовке к выходу в море выполнены в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа Island мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и принимать участие во всех совместных с НАТО задачах. Следующим этапом станет вооружение катеров – процесс, который мы сможем воплотить в жизнь в ближайшей перспективе", – заявил командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.

После завершения испытаний "Славянск" и "Старобельск" будут включены в состав ВМС и начнут дежурство по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей, отметили в пресс-службе.

Там добавили, что благодаря своей скорости, маневренности и вооружению такие катера способны выполнять значительный спектр задач, присущих классическим надводным кораблям.

В июне 2017 года в Военно-морских силах Украины заявляли, что вооруженные силы США планируют передать украинскому флоту катера Islands после учений Sea Breeze, которые завершились 23 июля.

Торжественная передача катеров состоялась 27 сентября 2018 года. Украине они достались по программе "избыточного оборонного оборудования" (Excess Defense Articles, EDA) бесплатно. Но из-за бюрократических процедур реальная передача затягивалась годами, отмечает "Крым.Реалии".

В расследовании программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший"), опубликованном 30 марта 2018 года, отмечалось, что США давно готовы передать украинским ВМС катера Island, однако Украина отказывается от этого по "меркантильным мотивам руководства государства". Об этом рассказали журналистам источники в американском Сенате и Пентагоне.

21 октября в Одессу на сухогрузе Ocean Freedom прибыли два патрульных катера класса Island.

Патрульные катера класса Island имеют водоизмещение 168 тонн, длина катера – 34 м, ширина – 6,4 м. Развивает скорость до 29,5 узла (около 52 км/ч). Команда, по нормативам США, состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета, сообщало издание "Цензор.НЕТ".

Всего в 1985–1992 годах для береговой охраны Соединенных Штатов Америки построили 49 катеров класса Island. 37 из них продолжают службу в береговой охране США, другие корабли США уже передавали Пакистану, Грузии и Коста-Рике. 32 украинских моряка прошли обучение и подготовку для службы на катерах Island, писало "Крым.Реалии".