Зеленский уволил с должности своего представителя в Кабмине Украины

Зеленский уволил с должности своего представителя в Кабмине Украины7
- 11.11.2019, 12:19
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Андрей Герус покинул свой пост.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины и назначил на эту должность Алексея Перевезенцева, пишет unian.net.
Соответствующие указы от 11 ноября размещены на сайте главы государства.
В частности, указом №838/2019 президент уволил Геруса с должности представителя президента Украины в Кабинете министров.
«Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины», - говорится в документе.
Другим указом №839/2019 Зеленский назначил на эту должность Перевезенцева. «Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата)», - отмечается в указе.