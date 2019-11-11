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Зеленский уволил с должности своего представителя в Кабмине Украины

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  • 11.11.2019, 12:19
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Зеленский уволил с должности своего представителя в Кабмине Украины
Андрей Герус
Фото: УНИАН

Андрей Герус покинул свой пост.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины и назначил на эту должность Алексея Перевезенцева, пишет unian.net.

Соответствующие указы от 11 ноября размещены на сайте главы государства.

В частности, указом №838/2019 президент уволил Геруса с должности представителя президента Украины в Кабинете министров.

«Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины», - говорится в документе.

Другим указом №839/2019 Зеленский назначил на эту должность Перевезенцева. «Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата)», - отмечается в указе.


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