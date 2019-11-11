NASA презентовало свой первый электрический самолет 8 11.11.2019, 13:19

1,749

Фото: nasa.gov

Самолет работает на специально разработанных ионно-литиевых батареях.

NASA представило в летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии раннюю версию полностью электрического самолета X-57 Maxwell.

Об этом сообщает gordonua.com.

Аэрокосмическое агентство работает над ним с 2015 года и надеется провести первый полет до конца 2020-го. Самолет х-57 создан на базе самолета Tecnam P2006T. В финальной версии он будет оснащен более узким и легким крылом. У самолета 14 двигателей, 12 из которых будут использоваться при взлете и посадке, а два более крупных, "круизных" будут обеспечивать полет.

Летательное средство работает на специально разработанных ионно-литиевых батареях. Одной из проблем самолета остается небольшой объем накапливаемой энергии, из-за чего X-57 в нынешней версии может использоваться как воздушное такси или для пригородных поездок с небольшим количеством пассажиров.