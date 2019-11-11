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«Лучший друг» Википедии

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  • Антон Орех
  • 11.11.2019, 21:02
  • 1,843
«Лучший друг» Википедии
Антон Орех

О главном специалисте по всем вопросам.

Громкая история минувшей недели с лингвистом Гусейновым заставила меня уяснить одну очень простую вещь: чтобы понять причину возникновения тех или иных историй тебе не обязательно быть проницательным аналитиком — достаточно просто хорошо знать рабочий график президента.

На Гусейнова набросились по совершенно непонятному поводу. Он написал — может, лишь чуть более эмоционально — то, что пишут и говорят тысячи людей. Русский язык действительно превращается в клоачный. По самым разным причинам и причин этих множество. Но на Гусейнова вдруг накинулись со всех сторон пропагандисты, какие-то славянофилы, патриоты и так далее.

Я ломал голову, почему так и почему именно Гусейнов? А на следующий день все объяснилось. Путин провел заседание совета по русскому языку. И говорил там про «пещерных русофобов», маргиналов и тому подобных нехороших людей (не назвав, впрочем, даже приблизительно, кто они и откуда), которые атакуют наш русский язык, притесняют, ущемляют. И все сошлось. Надо было подогреть интерес к тривиальному заседанию по неинтересной проблеме, и специально обученные люди стали шерстить соцсети, чтобы подверстать к теме какого-нибудь актуального врага народа. И нашли его в лице Гусейнова, который к тому же еще и «инородец». Зато Путин высказался о русском языке и его везде обильно цитировали. А Гусейнов стал разменной монетой и теперь имеет большие проблемы и у себя в вузе и вообще.

А Путин не успокоился и пригвоздил еще и Википедию, которая является, с его точки зрения, совсем ненадежным источником информации и знаний, и вместо нее неплохо бы развивать нашу электронную Большую российскую энциклопедию.

А я, как большой поклонник всякого спорта вспомнил еще и не столь давний форум «Россия — спортивная держава». Там Путин поддержал предложение нижегородского губернатора Никитина реформировать финансирование профессионального спорта. Никитин, у которого в области погибли почти все профессиональные команды (а Нижний в спортивном смысле всегда был в числе лидеров), предложил абсолютно бредовую идею складывать деньги всех спонсоров и олигархов в общий котел и из него распределять по командам в разных видах спорта. До такого даже в Китае не додумались. А Путин говорит, что, возможно, что-то в этом есть. И спортивные чиновники, покрываясь испариной, думают, как теперь воплотить в жизнь эту не жизнеспособную вещь.

Я привожу эти примеры как иллюстрации эгоцентричного устройства нашего общества. В нем все завязано на волю и капризы одного конкретного человека. Вот вы можете представить себе, чтобы Макрон проводил совещание по французскому языку и клеймил пещерных франкофобов? Чтобы Меркель предлагала вместо немецкой Википедии развивать Большую германскую энциклопедию? Чтобы Джонсон определял, как финансировать британский профессиональный спорт? В нормальной стране глава государства в лучшем случае может высказать свое частное мнение по таким вопросам, но не будет создавать никаких советов, проводить совещания, а, главное, его мнение не будет восприниматься как безусловное руководство к действию, даже если это действие абсурдно!

Президент должен определять нашу внешнюю политику, давать какие-то основные направления во внутренней политике. Экономика, финансы, социалка — вот это его сферы. Почему он должен разбираться во всем? Не только в языке, Википедиях и спорте — Путин же и про кино в частности и культуру в целом говорит, про то, как учить в школе. Не говоря уж о том, что все привыкли к тому, как он в прямом эфире кладет асфальт в отдаленных поселках и вкручивает разбитые лампочки в подъездах. Он выносит массу суждений по тем вопросам, в которых элементарно не разбирается.

И ладно бы речь шла о высшей математике, допустим, в которой и мы с вами ничего не понимаем — и здесь только узкие специалисты будут хвататься за голову. Но складывается совершенно фантастическая ситуация: Путин говорит про интернет, которым не пользуется! Он судит о Википедии, которую не читает, и подписывает законы о сетевой безопасности и суверенном интернете, совершенно не имея представления, о чем вообще идет речь.

Гитлер во фраке, Сталин в фате, оба счастливо улыбаются....

Путин — человек из прошлого. И так сложилось, что в 21 веке, веке интернета, нами правит человек, знающий об интернете со слов своих советников и помощников. Миллионы сограждан разбираются в этом лучше него. Но решения принимает несведущий, темный человек. Он во главе страны 20 лет. А от реальной жизни оторван и того дольше. И фактически опирается именно на сведения и точку зрения тех самых помощников. Что дает огромный простор для манипуляций и лоббирования.

И безграничный простор для воровства. На ту же электронную БРЭ готовы выделять миллиарды. И годами их «осваивать». И ведь не придерешься — энциклопедический труд неспешен и кропотлив, и всегда можно сказать, что надо потерпеть и дождаться качественного масштабного результата.

А уж сколько миллиардов можно уворовать на финансировании спорта из общего котла — это даже приблизительно не подсчитаешь!

А когда что-то снова пойдет не так — а пойдет не так обязательно! — Путин выступит снова, найдет внешних врагов и назовет их источником бед и неудач и… выделит еще сколько-то миллиардов.

Антон Орех, mbk-news.appspot.com


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