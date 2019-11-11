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Меркель позвонила Путину

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  • 11.11.2019, 22:10
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Меркель позвонила Путину
Ангела Меркель

Канцлер Германии и правитель РФ говорили о «нормандской встрече».

Канцлер Германии Ангела Меркель и российский правитель Путин в понедельник провели телефонный разговор, в центре которого было обсуждение подготовки к проведению саммита в нормандском формате.

Как пишет "Европейская правда", сообщение о звонке размещены на сайтах немецкого правительства и российского президента.

Согласно размещенной официальной информации, Владимиру Путину позвонила Ангела Меркель.

"В центре внимания разговора была подготовка к саммиту в нормандском формате по восточной Украине", - отчитались на сайте немецкого правительства.


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