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«Настроение отличное»: сборная Беларуси собирается дать достойный бой немцам

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  • 12.11.2019, 9:19
«Настроение отличное»: сборная Беларуси собирается дать достойный бой немцам

Команда Михаила Мархеля едет в Германию, где завершит отборочный цикл.

11 ноября в Минске стартовал последний в этом году сбор национальной команды. Подопечные Михаила Мархеля к 16.30 собрались на одном из полей БФФ, где провели тренировку. Всего в сборную командировано 23 человека, сообщает pressball.by.

Вратари: Александр Гутор (Динамо Бр), Сергей Черник, Антон Чичкан (оба — БАТЭ).

Защитники: Александр Мартынович (Краснодар, Россия), Денис Поляков (Урал, Екатеринбург, Россия), Олег Веретило, Александр Павловец (оба — Динамо Бр), Сергей Матвейчик, Александр Сачивко (оба — Шахтер), Никита Наумов (Жетысу, Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов (Витебск), Дмитрий Бессмертный (БАТЭ).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба — Динамо Бр), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все — БАТЭ), Юрий Ковалев (Шахтер), Иван Маевский (Астана, Казахстан), Владислав Климович (Торпедо-БелАЗ).

Нападающие: Денис Лаптев (Динамо Бр), Максим Скавыш (БАТЭ), Виталий Лисакович (Вараждин, Хорватия).

Участие в занятии не принял лишь Максим Скавыш. Форвард борисовчан по индивидуальной программе восстанавливается после матча БАТЭ с "Витебском" (2:1).

Со стороны за работой партнеров наблюдал и капитан "Краснодара" Александр Мартынович. Остальные были при деле. Раскатывали квадраты, забивали в двусторонках — в общем, работы хватало всем.

Пожалуй, веселее других на тренировке смотрелся Николай Золотов. В этот день защитнику пока еще "Витебска" (в межсезонье футболист станет игроком брестского "Динамо") исполнилось 25.

— Настроение отличное, — рассказывает главный тренер сборной Беларуси Михаил МАРХЕЛЬ. — Все доехали до расположения сборной. Только Максим Скавыш участия не примет. Он восстанавливается, ничего серьезного.

— В матче с немцами верите в положительный результат?

Разумеется, когда речь идет об официальных играх, важен результат. Однако, в первую очередь, мне хотелось бы увидеть ту игру, которую мы продемонстрировали в матче с голландцами.

— Чем руководствовались при выборе состава?

— Так получилось, что четверо травмировались. Пришлось из резерва вызывать людей. Хочется дать понюхать порох молодым футболистам, чтобы они почувствовали атмосферу больших матчей. Они все-таки не часто случаются. Будем работать.

— Лучший бомбардир чемпионата Беларуси Илья Шкурин вновь остался вне состава. Почему?

— Мы общались с тренером молодежной сборной. Тренерским советом пришли к мнению, что Шкурин сейчас будет полезнее в молодежной команде.

Несколько минут журналистам уделил и полузащитник "Астаны" Иван МАЕВСКИЙ.

— С чемпионством, Иван!

— Спасибо. Настроение отличное. Выиграли вот чемпионат Казахстана. Рассчитываем на результат. Понятно, что с немцами будет сложно. Но уверен, что каждый, кто выйдет на поле, будет стараться показать свой максимум. Верим в положительный исход. Без веры лучше не выходить на поле.

— Ты единственный чемпион в сборной. Как чувствуешь себя физически? Нет желания позволить себе отдохнуть?

— Нет. Чувствую себя хорошо. Последние два месяца получились насыщенными. Играли через два дня на третий. Тем не менее проблем нет. А чемпионы, думаю, после игр сборной еще у нас появятся.

— Белорусам предстоит играть с топовой сборной — Германии. Какой у нас шанс в этом противостоянии?

— Когда смотришь и анализируешь матчи, приходишь к выводу, что любая команда может дать бой любому сопернику. Да, будет сложно, но нужно терпеть. Откровенно говоря, мы будем играть на контратаках. Может, что-то и получится. Важно, кто выйдет на поле. В любом случае нужно выходить и получать удовольствие.

— Волнения не чувствую, — делится защитник "Урала" Денис ПОЛЯКОВ. — Но что-то есть, не знаю, волнение ли это. До матча с немцами еще много времени, перед самой игрой, наверное, это нормальная реакция организма возникает. Не обязательно это должны быть немцы или голландцы. Сами понимаем, что немцы одна из лучших сборных в мире. Предстоит очень тяжелый матч. Придется много играть в обороне, но нужно чтобы у нас грамотно получались контратаки, позиционно какая-то игра.


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