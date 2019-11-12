Приток нефтедолларов в Россию начал падать впервые за три года 2 12.11.2019, 16:50

1,206

РФ терпит убытки.

Российская экономика столкнулась с сокращением доходов от продажи нефти - ключевого товара экспорта и главного источника твердой иностранной валюты, пишет finanz.ru.

За январь-сентябрь российские нефтяники выручили 90,43 млрд долларов от продажи за рубеж «черного золота», следует из оперативной статистики Федеральной таможенной службы.

По сравнению с прошлым годом нефтедолларовые доходы уменьшились на 4%, или 3,8 млрд долларов. Хотя физический объем поставок вырос (на 3,3%, до 197,6 млн тонн), этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение цен: по данным Минфина, в среднем за 9 месяцев каждый баррель российской Urals уходил на экспорт по 64,15 доллара, что на 6,46 доллара, или 9% ниже уровня прошлого года.

Падение нефтяных доходов статистика ФТС фиксирует впервые за три года: после обвала цен на нефть 2014-15 гг они неуклонно росли: с 73,3 млрд долларов в 2016 году, до 93,3 млрд в 2017-м и 129,2 млрд - в прошлом.

Еще хуже обстоят дела с доходами от продажи газа, поставки которого сокращаются не только в денежном, но и физическом выражении. За 9 месяцев, по данным ФТС, «Газпром» продал 159,7 млрд кубометров - на 3,8% меньше, чем год назад.

Падение экспортных доходов - одна из причин стагнации экономического роста в 2019 году, указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: за первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,7%, и то благодаря буму потребительского кредитования, которое, вопреки падающим доходам населения, привело к скачку потребления на 2,2%.

«Без ускорения роста розничного кредитования рост ВВП был бы нулевым», - говорит Оролова: почти 2 триллиона рублей новых займов, выданных банками людям, «маскируют глубину экономического замедления».

Что касается экспорта, то по российской экономике бьет торговая война США и КНР. «Зависимость России от Китая в последние годы выросла, и сейчас на долю Китая приходится 16% внешнеторгового оборота России против 8% в 2009 году», - указывает Орлова.

Дальнейшее обострение торговых войн и замедление мировой экономики могут ограничить потенциал роста российской экономики за счёт внешнего спроса, предупреждает экономист Nordea Татьяна Евдокимова.

В официальных прогнозах МЭР на 2021 год рост чистого экспорта обеспечивает 0,3 п.п. совокупного роста из 1,7%, а к 2024 году эта доля возрастает до 0,7 п.п. из 3,3%. «Дальнейшее ухудшение мировой конъюнктуры выступает риском для реализации прогноза, но может быть частично смягчено ростом внутренних инвестиций в рамках реализации инфраструктурных проектов», - говорит Евдокимова.