В Дагестане женщины штурмовали «дочку» «Газпрома» из-за плохого отопления 1 12.11.2019, 18:49

Недовольные жители попытались сломать дверь здания.

Недовольные жители попытались сломать дверь здания «Газпром межрегионгаз Махачкала». Полиция составила на них административные протоколы и отпустила. Жители поселка Юбилейный жалуются на отсутствие газа с конца октября.

В отношении жительниц сел Хасавюртовского района составили административные протоколы после того, как недовольные граждане пытались ворваться в местное отделение компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» («дочка» «Газпрома). Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

«Не сломали [дверь], а пытались. Численность [людей] не могу сказать, просто не знаю. Это жительницы двух сел Хасавюртовского района. Они не были задержаны, они были доставлены в райотдел, в отношении них были составлены протоколы административные о правонарушении, и они были отпущены домой. Факта задержания именно нет», — сообщили в пресс-службе МВД Дагестана, не уточнив, о каком конкретно нарушении идет речь.

Представитель «Газпром межрегионгаза» от комментариев отказался.

Как пишет «Черновик», 12 ноября жители Хасавюрта, в основном женщины, «штурмовали» здание «Газпром межрегионгаза». Их претензии — тарифы на газ и плохое состояние городских сетей, из-за которых в Хасавюрте, уточняет издание, месяц нет отопления. К месту инцидента приехало несколько десятков сотрудников правоохранительных органов, уточняет издание.

«Черновик» также ссылается на опубликованное местным жителем в Facebook видео, на котором жители требуют открыть им дверь здания и, в частности, пытаются сломать ее с помощью деревянной скамейки.