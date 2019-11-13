Какие неудобные вопросы задали Лукашенко в Австрии? 13.11.2019, 8:11

2,984

ФОТО: АНДРЕЙ СТАСЕВИЧ/БЕЛТА

Повестки диктатора и руководства европейской страны не сошлись.

Лукашенко посетил Австрию, и это первый его официальный визит в Евросоюз после символической поездки в Ватикан 3 года назад. Беларуская делегация поехала за экономическим сотрудничеством, австрийская сторона встретила разговорами о правах человека, чествовании погибших в Тростенце и заявила напрямую: назад в Совет Европы Беларусь не попадет без моратория на смертную казнь, сообщает «Белсат».

После приветствия с президентом страны Александром ван дер Белленом и прослушивания беларуского гимна руководители стран направились в Хофбург (императорский дворец): на улице начался дождь, а внутри – неудобные вопросы.

«Сегодня вы впервые за долгое время официально находитесь в государстве-члене Евросоюза. Мы обсудили множество тем в небольшом и большом кругу. Невозможно, чтобы в дружественных странах были разногласия, и это смертная казнь в Беларуси!», — заявил Александр ван дер Беллен, президент Австрии:

Отмена смертной казни должна пройти через референдум – заявил Лукашенко (хотя в Беларуском законодательстве это не прописано) и упрекнул журналистку: «Вы поддерживаете очень хорошие отношения с США и КНР. При встречах с ними вы задавали аналогичный вопрос?»

Смертная казнь, свобода СМИ и собраний и демократические выборы стоят забором на дороге возвращения Беларуси в Совет Европы, сделал вывод журналист Игорь Кулей, весь день наблюдавший за переговорами.

«Александр Лукашенко на ответ одной из журналисток ответил, что если вы нас в Совет Европы примете – будем благодарны, если нет – то как-то переживем, но вопрос Совета Европы возникал трижды во время сегодняшней пресс-конференции с австрийским президентом», — считает Игорь Кулей.

На двухдневный визит в Вену Александр Лукашенко взял с собой министра иностранных дел Владимира Макея и весь финансовый и экономический состав правительства. На Родине главными целями поездки называют проекты на 1 $ млрд, углубление сотрудничества и поддержку Беларуси на международных площадках…

«Эти повестки не сошлись. Например, президент Австрии сегодня из 10 минут своей речи 6 минут посвятил чествованию исторической памяти и концлагеря Тростенец, еще полторы Чернобылю, и последние 3,5 повестке программы «Восточного партнерства», экономические вопросы и так далее. То есть акцент сместили в сторону исторической памяти», – комментирует Игорь Кулей, журналист «Белсата».

Что белорусская модель управления содержит элементы авторитарности, Лукашенко подтвердил словами «вы абсолютно правы».

«Ни разу, я это чувствую (смех в зале), поэтому прежде, чем давать оценки, мой вам совет: приезжайте в Беларусь, походить, посмотрите… Мы абсолютно открытая страна, смею заверить, больше, чем ваша», — заявил диктатор.

Австрия не является членом НАТО и имеет тесные экономические отношения с Москвой, поэтому визит Александра Лукашенко на Запад может выглядеть нейтрально в глазах Кремля. К тому же, Лукашенко уже посещал Австрию раньше, в том числе в обход режима визовых санкций, которые после разгона избирательных протестов 2010 года действовали в отношении ряда белорусских чиновников.