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Белорусская Жанна д’Арк: Сегодня – день рождения Эмилии Плятер

  • 13.11.2019, 9:36
Белорусская Жанна д’Арк: Сегодня – день рождения Эмилии Плятер

Героиня национально-освободительного восстания появилась на свет 13 ноября 1806 года.

В Литве и Польше ее изображение можно увидеть на национальной валюте. И даже один из сортов нежного цветка клематиса назван в ее честь. Речь - о Эмилии Плятер, участнице восстания 1830-31 гг., «белорусской Жанне д’Арк», «польской Деве», «литвинке Плятер». В этом году исполнятеся 212 лет со дня рождения графини Эмилии Броель-Плятер (Broel-Plater).

Родилась Эмилия - будущий символ преданности идее национального единства - в 1806 году в городе Вильно. Ее родители Франтишек Ксаверий Плятер и Анна Моль не очень ладили между собой, и еще в детстве Эмилия вместе с матерью переезжает в одно из многочисленных имений Плятеров - в Ликсну Динабургского уезда Витебской губернии (ныне - это территория Латвии). Здесь имелась обширная библиотека, и за книгой Эмилия проводила больше времени, чем за играми. Среди ее любимых наук были математика и история, а из героев - Тадеуш Костюшко и Жанна д’Арк. Повзрослев, Эмилия под влиянием филоматов увлеклась белорусским фольклором. В воспоминаниях Максимилиана Маркса, уроженца Витебска, сохранилось уникальное описание увлечения юной графини: она собирала и пела белорусские песни и даже сама пробовала сочинять «что-то подобное». Также Эмилия любила исполнять танцы белорусского люда, и особенно «Лепятуха» в ее исполнении была неподражаема. А еще «своевольная и милая графиня» умела голосить - в такой уникальной форме оплакивают своих близких деревенские люди. «Спеў гэты жаласны, тужлівы, горкі, выкліканы сардэчным болем, - пишет Маркс, - імправізаваны з канкрэтнай нагоды, падобны на выццё, якое нельга перадаць. Аднак той, што ўсім сэрцам палюбіла просты люд, удавалася гэта зрабіць, і яна (Эмилия) гучным голасам пачала:

- Авой, авой, дзяцюк ты мой! Не на радасць, не на шчасце ты радзіўся…

І ўсе бядоты, усе пакуты жыцця беларускага селяніна былі тут падрабязна пералічаны ёю, дакладна і прачула выказаны… Музыка рукамі выціраў слёзы, а я стаяў анямелы…».

1830 год. Самоуправная политика Александра І в отношении Речи Посполитой, коронование императора Николая І королем Польши вызывают негодование польских, белорусских и литовских патриотов, которые мечтают возродить свою родину в границах 1772 года. 29 ноября начинается восстание в Варшаве. Как только Эмилия узнает о начале освободительного движения, она тут же объезжает ближайших родственников и знакомых с призывом начать подготовку восстания в Литве и Беларуси. Вместе с кузенами она даже разрабатывает план по захвату Динабургской крепости. Несмотря на то, что грандиозным планам не удалось осуществиться, в Эмилии ее окружение признает истинного лидера. Ее посвящают в рыцари-Девы по всем старинным обрядам. 29 марта 1831 года девушка появляется на площади местечка Дусяты и призывает людей подняться на борьбу против врагов веры и Отчизны. Как пишут свидетели, с помощью единомышленника Люциана Вейсенхофа за четверть часа ей удается собрать отряд численностью в 280 стрелков, 60 конных и несколько сотен косинеров. Можно сказать, что Эмилия становится «знаменем освобождения» на территории ВКЛ.

На следующий день новоиспеченный отряд нападает на почтовую станцию Даугели и разбивает небольшой русский отряд. Проходит несколько дней - и повстанцы, соединившись с силами генерала Ширмана, берут уже местечко Езеросы.

Эмилия снискала свою боевую славу не только одной отвагой, но военными навыками: она была прекрасной наездницей, хорошим стрелком и фехтовальщицей. Сочетание этих боевых талантов с ее мужеством, честностью, добротой и, чего таить, привлекательной внешностью - и стало причиной уважения и любви к ней как военных, так простых людей. «Простота, приветливость, открытость, и в то же время всем было видно, что девушка - знатного рода. Потому в армии ни у кого даже в мыслях не возникло допустить в ее сторону нелепую шутку, даже погрешить в вежливом обхождении», - опираясь на воспоминания Игната Дамейки, военного товарища Плятер, комментирует отношение к патриотке Ярош Малишевский. Не случайно ее пример оказался вдохновляющим для других девушек: Мария Романович, Антонина Томашевская, адъютант Плятер - Мария Прушинская… - в «польском восстании» графиня Плятер не была единственной женщиной. И тем не менее именно ее имя обошло всю Европу как символ мужества и преданности Родине.

Женщина-капитан

Когда войска, в которых служила Плятер, соединились с регулярной польской армией генерала Хлоповского, ей предложили стать почетным командиром 1-й роты 25-го линейного полка повстанческой армии с присвоением чина капитана. Небывалый случай для женщины! По прибытии Эмилии в Ковно известная знакомая Адама Мицкевича панна Ковальска дает бал в ее честь. Однако балы вновь сменяются битвами. 19 июня - бой под Вильно, пик восстания, где, несмотря на отвагу, повстанцы терпят поражение и несут большие потери. 8 июля - бой под Шауляем, где мужество капитана Плятер отмечается генералом Гелгудом в рапорте, однако ход событий уже переломился - смелости Плятер и в целом повстанческих войск для успеха освободительного движения становится уже недостаточно. 9 июля военный совет принимает решение поделить армию на три части и двигаться в разных направлениях.

Когда Эмилия узнает, что часть под руководством Хлоповского, в которой она состоит, планирует отступление в Пруссию, она отказывается подчиняться приказу. «Лепей загінуць з гонарам, чым скончыць такой ганьбай!» - цитируют ее слова историки. Она покидает войска и направляется в Варшаву, где рассчитывает присоединиться к подразделениям, которые еще продолжают борьбу. Но ее намерениям не суждено было осуществиться. Во время утомительного похода капитан заболевает. Голод, холод, военная жизнь в целом сказались на здоровье девушки. Друзья оставляют Эмилию в придорожном крестьянском доме. Позже ее, больную, перенесут в имение бедных шляхтичей Обламовичей, где под «легендой» новой учительницы для детей она проживет остаток своих дней. Считается, что последней каплей в борьбе ее духа с болезнью стало известие о взятии царскими войсками Варшавы и разгроме восстания. 23 октября 1831 года, на пороге своего 25-летия, Эмилия Плятер уходит из жизни. Узнав об ее истории, Адам Мицкевич напишет стихотворение, которое прославит шляхтянку из Вильно на всю Европу. И будет оно называться «Смерть полковника».

Наследие

Сегодня на территории Беларуси от недвижимости Плятеров сохранилось имение в Опсе. Хорошо сохранилась каплица-усыпальница Плятеров в деревне Ахремовцы Браславского района (раньше деревня носила название Бяльмонты). Сама усадьба, к сожалению, не уцелела, однако в относительно неплохом состоянии находится парк. Вот, пожалуй, и весь след Эмилии Плятер на белорусской земле. Ни памятника, ни памятного знака в Беларуси, в отличие от других стран, в ее честь пока не установлено, напоминает aif.by.


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