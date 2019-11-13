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«Встретились выпить пива — теперь зарабатываем деньги»

  • 13.11.2019, 10:19
«Встретились выпить пива — теперь зарабатываем деньги»

Белорусские студенты рассказывают, как открыли свой бизнес.

Девять месяцев назад Паша спокойно сидел на учебе и думал, как вечером пойдет c девушкой на очередную тусовку. Сейчас он монтирует ролики для разных компаний, на встрече с важными людьми пытается не выглядеть 19-летним, а если и приходит на лекции, то чаще спит: отдыхать в свободное время не всегда получается. К тому же нужно думать, где брать деньги на зарплату сотрудникам, как закрывать уход в минус и делать постоянную работу над ошибками. Onliner поговорил со студентами, которые открыли свой бизнес, и узнал, как можно относиться серьезно к финансовым делам, когда тебе нет еще 20.

Паша, 19 лет

Офис этой компании находится на самой тусовочной улице Минска. Когда ребята выбирали место, ожидали, что и работать здесь будет здорово. А еще, говорит Паша, они сами создали уют: на подоконник поставили большой кактус, за него запихнули непонятную конструкцию из банок — вот вам и недорогое дизайнерское решение, теперь все отвечает стилю улицы. Правда, спустя три месяца ребятам приелось и это: тусовки тусовками, а работа требует от молодости жертв. И Паша рассказывает, как он справляется.

«Яркого и смелого креатива на белорусском рынке рекламы вообще нет»

— Учредителей у нас трое: я и еще два Артема. Мы зарегистрировали ООО в марте, а думать над чем-то начали еще год назад. Это получилось спонтанно: мы с папой начали говорить, чем я буду заниматься в жизни. Раньше я работал мерчандайзером, доставлял пиццу, месяц пытался работать продажником и помогал отцу. Но нужно было искать что-то серьезное, а у него суперсложная сфера, это не мое. Ну вот я и подумал, что могу делать. Мы встретились с Артемом выпить пива, и я предложил: «Давай что-нибудь придумаем». Мы пришли к тому, что яркого и смелого креатива на белорусском рынке рекламы вообще нет. Весь интернет заточен под молодую аудиторию, которая готова для провокационных роликов, а никто за это не хватается. Вот так за четыре месяца наших сборов по выходным и родилось агентство.

«Предложили идею заводу — отказали, а потом скопипастили»

— Теперь у нас, как у молодых и гибких, все быстро меняется и устаканивается. А тогда мы сами ездили по городу и искали того, кто будет вести бухгалтерию. Нашли за 100 рублей в месяц. В это время нашлась и остальная часть команды: продюсеры, световики и сценаристы. Это тоже молодые ребята до 25 лет. Дальше мы планировали, что найдем клиента и будем работать. Так и было, но в итоге нас просто кинули. Мы съездили на встречу с одним заводом, презентовали им идею — все было норм. Потом от нас отказались, а дальше мы увидели, что они целиком ее скопипастили. Понятно, опыта у нас никакого. После этого мы задумались: если бы мы были крутой большой фирмой, то такого отношения к нам бы не было. Теперь мы заботимся о том, чтобы защищать авторские идеи: подписываем договор, что все, что говорится на встрече, там и остается.

«Просили тысячу рублей за ролик, когда на рынке требовали $40 тыс.»

— Продакшен — это область, где огромное значение имеют твое портфолио и имидж. Тем более нужно вложиться, чтобы как-то заявить о себе. В первые месяцы у нас не было даже зарплаты, все деньги шли на офис. За него мы платим так: €11 за квадратный метр, еще €4 идет на «коммуналку». В месяц на все уходит €400 плюс в 100 рублей обходятся бухгалтерские услуги.

Первый месяц у нас вообще не было заказов. В мае мы дорвались до начальных заявок. Ну и как всегда, первый блин получился комом. Это была презентация для косметической компании. Мы в принципе не знали этой сферы, но компания решила пригласить нас, потому что мы ставили очень низкую цену — $500 за ролик. По запросам рынка это очень дешево: крупные компании снимают ролики с бюджетом $30—40 тыс. Это сейчас к нам пришло осознание, почему оно столько стоит. Реально, вот сколько нужно людей, чтобы снять все качественно? Да до фига! Мы могли сидеть здесь до полуночи и думать: а все ли готово? Первый ролик тоже снимали в офисе, работали сутки без сна. Просто из-за бюджетов мы ужимаемся как можем. И да, от 12 часов съемок уже едет крыша, но зато это очень весело.

Первую зарплату мы увидели в августе — ее мне хватило на погулять, заправить машину и сходить куда-нибудь поесть. Она была около $150. Сейчас заработок остался практически на том же уровне: мы много вкладываем в продакшен, а в планах у нас еще съемки YouTube-шоу. Так что откладывать пока не получается. Сейчас мы уже поднимаем цену: за девять месяцев ценник прыгнул с $500 до $5000 за наш самый крупный заказ. В первый раз мы попали из-за неопытности: три месяца занимались только тремя роликами, потом пол-лета сидели без заявок, пытаясь завести новых клиентов. Сейчас такого нет: за полгода у нас уже много крупных заказчиков.

«Идешь 19-летним на встречу с 40-летними дядьками, а они смотрят на тебя, как будто ты никто»

— Я учусь на 3-м курсе. Но в итоге я ушел работать не по специальности, и теперь мне главное — это просто отсидеться в универе. Я совмещаю работу с учебой, просто чтобы как-то держаться на плаву. Получил четверку? Ну и хорошо! Вообще, вначале я поступал на бизнес-администрирование, и мне не хватило 3 баллов, потому я пошел на управление информационными ресурсами. Получается, я недоаналитик, недоэкономист и недопрограммист. Мне и родители говорят: «Отучись ради корочки». Просто я считаю, что сейчас в университете полезной информации — 5—10%. А вот поработать в таком возрасте — это, в принципе, прикольный опыт.

Я думаю, что нормальный бизнес можно построить и в моем возрасте. Есть проблема с тем, что в 19 я не выгляжу на 19. Я могу пойти на встречу со взрослыми дядьками, а они смотрят на меня, как будто я никто. Знаю, что, если бы я был один, без друзей, в эту сферу точно бы не полез, взял бы что-то более легкое. Ну и еще я понял, что очень сложно совмещать дружбу и работу: например, из-за того, что мы с ребятами втроем лидеры, мы можем поспорить. В остальном же у нас отличные отношения.

Полина, позавчера исполнилось 20

Девушка учится на третьем курсе МГЛУ и пробует совмещать свой маленький бизнес и учебу. Говорит, физического офиса у нее нет — он в голове и телефоне. А еще нет свободного времени: каждый день начинается поиском идей и новостей, а заканчивается составлением планов.

«Я ничего не понимала: ставят кучу лайков, но ничего не покупают…»

— Мне предложил чем-то таким заниматься мой парень, — начинает рассказывать Полина и ставит на стол кофе в экостаканчике. — В принципе, я очень далека от бизнеса, всю свою жизнь хотела связать с языками. Но вот решила попробовать другое: деньги же мне тоже нужны. Полгода думала над товаром: рассматривала даже безделушки из Китая, а заканчивала дорогой техникой. Были крутые вещи, но я понимала, что в Беларуси их вряд ли кто-то купит. И вдруг нашла идею экомешочков — начала с них. Когда пришла первая партия, я поняла, что они делаются очень просто. На следующий день забежала в ЦУМ, нашла ткани и ленточки. Я тот человек, который максимально далек от творческого. Вообще, не ожидала, что буду подобным заниматься: у меня по труду в школе было 7, о чем может идти речь! Но вот пришлось учиться делать все эти прострочки… Так появился мой интернет-магазин White Eco.

Сначала у меня в «инсте» была очень большая активность, что странно: покупать ничего не покупали, но на записи ставили кучу лайков, все сохраняли. Мы поняли, что людям это может быть интересно. А потом появились первые клиенты — это были мои одногруппницы. Да и в принципе все заказывала молодежь. Самый масштабный заказ я отправила в Питер: ресторан взял себе 50 мешочков. Там объяснили, что хотят сделать свою кухню максимально без отходов. И все это они приспособили под крупы и орехи.

Когда пошел спрос на мешочки, я поняла, что нужно что-то еще. И начала искать товар, выбор пал на бамбуковые стаканчики. И вот когда я начала запускать их, все почему-то забыли о пакетиках.

«В сентябре мы ушли в минус на 300 рублей, в октябре минус снизился до 18»

— Чтобы произвести 100 мешочков, нужно потратить около 100 рублей, если учитывать стоимость всех мелочей. Один я продаю за 2,5 рубля, стакан — за 14. Это самая низкая цена, которую я нашла в Instagram. Обычно продукт объемом 250 мл продают за 19 рублей, у меня же за меньшую цену люди берут 370 мл.

Самыми дорогими по расходам оказались стаканы — около 200 рублей на партию. Пока ничего из заработанного я не трачу, просто вкладываю деньги. Сейчас особых сложностей нет, кроме того, что люди бывают не очень приятными. Пишут: «Кого вы пытаетесь обмануть? Вот я нашла то же по меньшей цене!» Ну да, возможно, другие магазины не отправляют заказы в регионы, а я должна потратить деньги и на это. В принципе, я спокойно могу забрать вырученную сумму, но я не спешу и думаю на перспективу.

Тут нужно понимать, что некоторые клиенты сомневаются, им надо узнать побольше информации, кто-то ждет отзывов. Мне кажется, как раз после первого фидбэка у меня и пошли заказы. А в сентябре было только четыре продажи. И ты сидишь и думаешь: а чего не хватает? В октябре оказалось получше — около 20. В сентябре я ушла в минус на 300 рублей, в октябре минус снизился до 18. Надеюсь, в ноябре будет плюс. К новому году собираюсь запустись подарочные боксы и открыть ИП. Не открывала до этого, потому что не знала, как оно все пойдет. И зачем платить 5% от дохода, чтобы потом все это закрывать?

Я продвигаю продукцию в Instagram, потому что там молодежь. И берет все это она. По охвату у меня статистика хорошая, но, чтобы продавать продукцию, нужно, чтобы был качественный визуал: достаешь стакан — и его сразу хочется потрогать. Еще я продвигаю все это таргет-рекламой: настраиваю для тех, кто топит за экологию и ходит в кафе. Беру самую минимальную — она стоит от $1 до $20 за сутки.

Сейчас рискую предлагать продукцию в кафе. Я так не делала, пока из одного заведения мне сами не написали. Я боялась, что еще не доросла до этого. В итоге снизила им цену, но заказчики слились, объяснив, что были какие-то проблемы. После этого я поняла, что покупателей нужно искать самой. Самый распространенный ответ, который я получаю: «Мы подумаем». Пока что только 1 из 10 кофеен, которым я писала, согласилась на сотрудничество.

«Целый день таскаюсь со стаканчиками на учебе, чтобы узнать, что человек меня кинул»

— Мне нравится учиться, и учеба для меня по-прежнему на первом месте. Я очень стараюсь совмещать оба занятия, часто на лекциях сижу и просто занимаюсь работой. Иногда встаю среди пары, иду отдавать заказ. Просто очень много времени занимает поиск новостей, это не всегда успеваешь сделать, когда свободен. Сейчас я пытаюсь расширить продукцию и аудиторию и отдаюсь бизнесу больше.

Работа научила меня быть терпимее к людям. Самое сложное — когда стараешься, что-то объясняешь человеку в комментариях, а он тебя игнорит. А рядом еще преподаватель что-то рассказывает. Тогда я начинаю раздражаться.

Встречается и самый бесящий тип людей — они не предупреждают, что не придут на встречу. Я работаю и учусь в университете, целый день таскаюсь с этими стаканчиками, чтобы приехать и узнать, что человек меня просто кинул. Вот таких случаев за два месяца было уже пять.

«Нужно не просто зарабатывать деньги, а делать что-то полезное»

— Многие и сейчас говорят мне: «А зачем это все экологическое?» Но я думаю, в этом плане работает система «Начни с себя». Кто-то до последнего рассказывает, что мы не спасем планету, а я отвечаю, что мы можем хотя бы попытаться минимально это сделать. Сейчас я втянулась, с самого утра лажу по каким-то каналам, источникам, ищу новости. Я бы хотела, чтобы люди приходили и читали не только о продукте, но и лайфхаки по экологии.

Я выбрала такое направление не просто чтобы зарабатывать деньги, нужно делать и что-то полезное. Беларусь только подходит к этой черте, когда люди понимают, что живут неправильно. Говорят, что Минск очень чистый. Но на самом деле все это вывозится за город, просто мы не видим куда.

В планах у меня — производство резинок и зубных щеток из бамбука. Очень надеюсь, что все пойдет хорошо и я буду спокойнее, чем сейчас. Все зависит от прибыли этого месяца.


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