«Ситуация горячая»: РЭП передал властям народные требования 13.11.2019, 15:12

Независимый профсоюз продолжает работу с программой «Платформа».

11 ноября профсоюз РЭП направил в администрацию Лукашенко, совет министров и так называемую палату представителей «Платформу профсоюза», которая представляет собой 32 социально-экономические требования, сообщает praca-by.info.

– К «Платформе профсоюзы» мы прикрепили сопроводительную записку, в которой предлагаем высшим органам государственной власти незамедлительно приступить к анализу и поэтапному выполнению требований. Требования сформулированы на основе предложений граждан и членов нашего профсоюза, - отмечает лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич. – Кроме того, мы готовы участвовать в разработке нормативно-правовых актов, которые потребуются для выполнения данных требований. Если не получится совместная работа, будем работать самостоятельно – с привлечением специалистов и экспертов по каждому направлению Платформы.

Теперь профсоюзу РЭП будет ждать реакции государства на предложения, одновременно продвигая «Платформу профсоюза» в общество:

–Надеюсь, власти отдают себе отчет, что обстановка в обществе не прохладная и даже не теплая – горячая. Поэтому к требованиям профсоюза властям следовало бы отнестись очень серьезно, – подчеркнул Геннадий Федынич. – При системном сознательном отношении общества к борьбе за свои законные права необходимый результат будет достигнут, – уверен лидер РЭП.