Студенты сняли на видео, как в БГЭУ заставляют голосовать досрочно

Студенты сняли на видео, как в БГЭУ заставляют голосовать досрочно8
- 13.11.2019, 19:28
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Студенты не стали терпеть нарушение преподавателя Оксаны Онискевич.
Видеозапись, присланная в редакцию «Радыё Свабода», была сделан днем 13 ноября на собрании студентов одного из факультетов Института социально-гуманитарного образования БГЭУ.
На видео, снятом в институтской аудитории, женщина говорит студентам о важности участия в «выборах».
«Слушайте внимательно, это серьезный вопрос, - говорит преподаватель. - Началось досрочное голосование. 250-я аудитория, 3-й корпус. Вы берете паспорта, совершеннолетние, и идете туда. С 2 до 4 там перерыв».
Как стало известно, женщина на видео - куратор одной из групп первого курса института Оксана Онискевич.
Госпожа Онискевич настаивает, что проголосовать все студенты должны именно до основного дня голосования.
«Это все отслеживается, - говорит куратор. - Вы должны сделать это до воскресенья. Потому что потом нас начнут «теребить».