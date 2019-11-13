Студенты сняли на видео, как в БГЭУ заставляют голосовать досрочно 8 13.11.2019, 19:28

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Оксанa Онискевич

Студенты не стали терпеть нарушение преподавателя Оксаны Онискевич.

Видеозапись, присланная в редакцию «Радыё Свабода», была сделан днем 13 ноября на собрании студентов одного из факультетов Института социально-гуманитарного образования БГЭУ.

На видео, снятом в институтской аудитории, женщина говорит студентам о важности участия в «выборах».

«Слушайте внимательно, это серьезный вопрос, - говорит преподаватель. - Началось досрочное голосование. 250-я аудитория, 3-й корпус. Вы берете паспорта, совершеннолетние, и идете туда. С 2 до 4 там перерыв».

Как стало известно, женщина на видео - куратор одной из групп первого курса института Оксана Онискевич.

Госпожа Онискевич настаивает, что проголосовать все студенты должны именно до основного дня голосования.

«Это все отслеживается, - говорит куратор. - Вы должны сделать это до воскресенья. Потому что потом нас начнут «теребить».