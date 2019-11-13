«БелДжи» никто не хочет покупать 3 13.11.2019, 19:50

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Заводу опять придется корректировать план продаж в сторону уменьшения?

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за десять месяцев 2019 года в Российской Федерации приобрели 7260 автомобилей Geely. Это 21-е место среди автомобилей всех марок и второе — среди китайских, пишет ex-press.by.

Белорусский Geely опережает российский HAVAL. Автомобили китайской корпорации Great Wall выпускаются на введенном в этом году сборочном предприятии в Тульской области.

Напомним, что в 2019 году, согласно прогнозу социально-экономического развития Борисовского района, в СЗАО «БЕЛДЖИ» должны собрать 22 тысячи китайских автомобилей.

Причем, по словам исполняющего обязанности генерального директора СЗАО «БЕЛДЖИ», первого заместителя министра промышленности Геннадия Свидерского, в России в текущем году планировалось реализовать примерно 65% от общего количества произведенных машин, то есть около 14300 автомобилей.

Впоследствии, в одной из телевизионных передач ОНТ, Свидерский уточнил:

— 15 тысяч мы планируем поставить в Российскую Федерацию. Для этой цели открыты 50 дилерских центров. Они сделали предзаказы.

Для того, чтобы за два оставшихся месяца достичь этого показателя, продать надо еще 7740 китайских машин белорусской сборки.

Чудеса накануне Рождества, конечно, бывают, но в то, что россияне за ноябрь и декабрь купят больше Geely, чем за предыдущие десять месяцев года, поверить очень трудно, несмотря на «предзаказы». В октябре, к примеру, в России продано было лишь 919 этих автомобилей.

Что касается Беларуси, на которую приходятся оставшиеся 35% от годового выпуска Geely, а это 7700 машин, то свежих данных, к сожалению, нет. Известно только, что за первое полугодие 2019 года в нашей стране купили 3087 Geely. Если тенденция продаж сохранится, то годовые продажи могут приблизиться к намеченному рубежу, но вряд ли достигнут его.

При этом вполне возможно, в СЗАО «БЕЛДЖИ» реально соберут около 20 тысяч автомобилей.

Ведь, по словам Свидерского на последней пресс-конференции, за смену теперь собирают сотню автомобилей. Планировали, правда 120, и работу во втором полугодии в две смены, но это детали. Обещать, не значит жениться, а собрать 20 тысяч автомобилей — не значит, что столько же удастся продать.

Но руководитель предприятия полон оптимизма. В конце сентября 2019 года Свидерский озвучил новое громадье планов на будущий год.

— Пока у «БЕЛДЖИ» нет утвержденного плана, но предварительно это будет 30-35 тысяч автомобилей, — заявил и.о. гендиректора.

Но СЗАО «БЕЛДЖИ» не впервой по факту «корректировать» планы производства, а стало быть, и реализации автомобилей в сторону уменьшения. Так что поживем-увидим.