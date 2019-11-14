В Конгрессе США прошли первые слушания по импичменту Трампа: видеотрансляция 14.11.2019, 8:44

Фото: Reuters

Публичные показания дали посол США в Украине и заместитель помощника госсекретаря.

В комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в среду прошли первые публичные слушания в рамках расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа, сообщает Радио Свобода.

Трансляцию слушаний с переводом на русский язык вел телеканал "Настоящее Время":

Расследование должно ответить на вопрос о том, оказывал ли Трамп давление на власти Украины с целью нанести политический ущерб своему политическому оппоненту, демократу Джо Байдену, и если да – подпадают ли такие действия под импичмент. Возможно и выдвижение других обвинений в адрес Трампа, например, в воспрепятствовании правосудию.

Открытые слушания – новый этап расследования. Более месяца в комитете проходили только закрытые беседы со свидетелями. Трамп и его сторонники-республиканцы обвиняли демократов в предвзятости и нарушении процедур. В конце октября Палата представителей, где большинство у демократов, приняла резолюцию, в которой одобрила дальнейшие шаги в расследовании, в том числе проведение открытых слушаний.

В среду публичные показания дали Уильям Тейлор, возглавляющий сейчас посольство США в Киеве, и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Оба чиновника уже давали показания в ходе закрытых бесед, недавно стенограммы этих бесед были опубликованы.

Демократы обращали особое внимание на показания Тейлора, который, в частности, утверждал, что чиновники администрации Трампа вместе с его юристом Руди Джулиани настаивали на том, чтобы власти Украины возобновили расследование деятельности в стране сына Джо Байдена – Хантера, используя для давления на Киев заморозку военной помощи Украине.

В начале слушаний глава Комитета по разведке Конгресса Адам Шифф заявил, что Трамп воспользовался слабым положением Украины для оказания давления.

Республиканец Девин Нуньес раскритиковал демократов за предвзятое отношение к президенту США. Он также отметил, что в рамках процедуры импичмента были опрошены лишь те свидетели, которые были выгодны Демократической партии. Нуньес добавил, что у демократов не получилось раскрутить дело о вмешательстве России в выборы в США, и сейчас они пытаются сделать то же самое с Украиной.

Кент в своей речи заявил, что США имеют национальный интерес на Украине и это соответствует стратегии американской нацбезопасности. Он напомнил, что Киев стал полноправным партнером Вашингтона в военной сфере. США должны сделать вклад в безопасность Украины, подчеркнул Кент. Дипломат также подчеркнул, что для дальнейшего плодотворного сотрудничества Киев должен серьезно бороться с коррупцией в стране.

Тейлор в своем выступлении отметил, что Киев является партнером США. Дипломат обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине. По мнению Тейлора, приостановка военной помощи Киеву было "невменяемым решением". Представитель США на Украине также сообщил, что был удивлен, когда узнал, что Украине отказывают в военной помощи. Тейлор предположил, что в дело вмешался некий "неофициальный канал". По его словам, руководить этим каналом мог личный адвокат президента США Рудольф Джулиани.

Президент США Дональд Трамп называет расследование "охотой на ведьм" и считает, что демократы сводят с ним политические счеты.

Расследование о возможности импичмента демократы в Палате представителей начали в конце сентября. Поводом для его начала стало сообщение анонимного сотрудника спецслужб, который утверждал, что президент в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля требовал от него открыть расследование против сына Джо Байдена в связи с его деятельностью в украинской компании Burisma, а также расследовать предполагаемое вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году, серьезных доказательств которого пока представлено не было.

В опубликованной Белым домом записи разговора Трампа с Зеленским президент США в ответ на просьбу президента Украины о поставках вооружения говорит: "однако я хотел бы попросить вас об одолжении", и говорит, помимо прочего, о необходимости расследовать деятельность сына Байдена. При этом в разговоре нет прямой связи между заморозкой военной помощи и расследованием.

Трамп настаивает, что его разговор с Зеленским был "безупречным" и что никаких нарушений он не допустил. Он пообещал до конца недели также опубликовать расшифровку еще одного разговора с украинским президентом.

На закрытых слушаниях ряд дипломатов и других высокопоставленных чиновников рассказали, в частности, о том, как юрист Дональда Трампа Руди Джулиани добивался от украинских властей заявления о готовности расследовать деятельности отца и сына Байдена. Некоторые из свидетелей говорили также, что Белый дом увязывал разморозку помощи Украине с таким заявлением. Свидетели, впрочем, не утверждали, что лично Трамп распоряжался об этом.

Республиканцы в Палате представителей предложили вызвать на открытые слушания сына Байдена и анонимного информатора, однако демократы дали понять, что откажут им в этом.

Джо Байден – бывший вице-президент и один из ведущих претендентов на выдвижение в президенты в 2020 году от демократов. Он утверждает, что его сын, работая на Украине, никак не нарушил закон.

Если Палата представителей по итогам расследования объявит Трампу импичмент, дело должен будет рассмотреть Сенат. Только большинство в две трети голосов сенаторов может отстранить президента от должности. Это расценивают как маловероятное событие, учитывая, что у республиканцев в Сенате большинство.