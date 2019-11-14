Наблюдатели показали, как ловят фальсификаторов голосования в Беларуси 18 14.11.2019, 8:56

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В СМИ попали несколько скандальных случаев.

Как комиссии в Беларуси приписывают количество проголосовавших и видеодоказательства того, как вбрасываются бюллетени, рассказывается в сюжете Юлии Тельпук на телеканале «Белсат».

Наряд милиции вызвал Юрий Губаревич, председатель Движения «За cвободу» на столичный избирательный участок № 571.

«По данным наблюдателей, на участке № 571 в Минске за весь день пришли и проголосовали только 11 человек. По сведениям из вывешенных протоколов комиссии цифра проголосовавших, – 109. Это в 10 раз больше, чем на самом деле. То, что сейчас происходит на избирательном участке, – это прямое уголовное преступление», — заявил Юрий Губаревич.

Ст. 427 УК – служебный подлог, и ст. 192 УК – нарушение законодательства о выборах – предъявляют десяткам избирательных комиссий независимые наблюдатели. После 571-го участка Юрий Губаревич посетил 107-й, по которому выдвигался, но в кандидаты не попал.

«Явка в разы завышена и здесь. А потом – будет вброс бюллетеней, так как нужно, чтобы соответствующее количество бюллетеней лежало в избирательной урне. Сегодня, когда я заглянул через щель в ящик – увидел там десяток бюллетеней максимум. Еще не успели эту сотню вбросить, но не сомневайтесь – сделают это», — говорит Губаревич.

Ошеломляющим называет объем фальсификаций Ольга Белевцова, наблюдатель на столичном участке № 17, который дал рекордную явку – 14% в первый же день.

«Два члена избирательной комиссии, работающих на избирательном участке, могут принять 170 избирателей. То есть 387 невозможно принять физически», — говорит Ольга Белевцова.

Наблюдатель еле добилась приезда милиции, чтобы зарегистрировать свое заявление, но разбираться милиция не стала.

«У нас нет полномочий вмешиваться в избирательный процесс», — заявили милиционеры.

Зная, что никто не вмешается, снимать решили студенты на сегодняшнем собрании одного из факультетов Института социально-гуманитарного образования БГЭУ. Видео прислали на Радио Свобода.

«Не дай бог меня потом вызывают и начнут склонять, что моя группа не проголосовала. Там все отслеживается жестко: какая комната пришла, какое общежитие. Поэтому сделайте одолжение. Это не я придумала, поверьте», — говорит студентам куратор.

За угрозы увольнения или отчисления и принуждение к голосованию также предусмотрена Уголовная ответственность: ст. 185 УК – принуждение, ст. 191 УК – препятствие свободе выбирать. Голосовать досрочно каждые выборы вынуждают студентов и работников госпредприятий. В этом году глава государства повторял по крайней мере трижды: «Это просто репетиция президентских выборов». Репетируют также, пока избиратели спят.

«Человек может проголосовать со вторника до субботы, и тут возникает одна большая проблема – ненадлежащее хранение ящиков для голосования. И получается следующее. Ночью за ним смотрит только милиционер, и доступ к нему может иметь кто угодно», — считает Александр Силков из кампании «Право выбора».

А ситуация на минском участке № 568 показала, что делать свое смогут и днем.

«По нашим подсчетам проголосовали 13 человек. После закрытия участков вчера в 19 часов вывесили протокол, согласно которому проголосовало 94 человека», – рассказывает Андрей Рогов, наблюдатель, член партии БНФ.

После этого интервью комиссия лишила Андрея Рогова удостоверения наблюдателя. В протоколе отметили: «мешал деятельности комиссии».