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DW: Визит Лукашенко в Вену закончился скандалом

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  • 14.11.2019, 9:38
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DW: Визит Лукашенко в Вену закончился скандалом
ФОТО: АНДРЕЙ СТАСЕВИЧ/БЕЛТА

Эксперты выяснили, почему это произошло.

Белорусский диктатор Лукашенко, выступая в Вене на бизнес-форуме в последний день своего визита, несколько раз отошел от заготовленной речи и сделал ряд неожиданных заявлений, сообщает dw.com.

«Как бы вас не похоронила ваша демократия. И смотрите, чтобы со временем вам не пришлось учиться демократии у Беларуси» — такими неожиданными заявлениями завершил свой первый визит в ЕС правитель Беларуси Лукашенко», — сообщает немецкое издание.

Эксперты назвали слова диктатора скандальными.

Почему словам диктатора дали такую оценку — смотрите в видео по ссылке.


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