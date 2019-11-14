DW: Визит Лукашенко в Вену закончился скандалом

DW: Визит Лукашенко в Вену закончился скандалом33
- 14.11.2019, 9:38
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Эксперты выяснили, почему это произошло.
Белорусский диктатор Лукашенко, выступая в Вене на бизнес-форуме в последний день своего визита, несколько раз отошел от заготовленной речи и сделал ряд неожиданных заявлений, сообщает dw.com.
«Как бы вас не похоронила ваша демократия. И смотрите, чтобы со временем вам не пришлось учиться демократии у Беларуси» — такими неожиданными заявлениями завершил свой первый визит в ЕС правитель Беларуси Лукашенко», — сообщает немецкое издание.
Эксперты назвали слова диктатора скандальными.
Почему словам диктатора дали такую оценку — смотрите в видео по ссылке.