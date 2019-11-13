Унижение Лукашенко 10 Валерий Карбалевич

13.11.2019, 10:30

8,307

ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Визит диктатора в Вену оказался дипломатической оплошностью.

Об этом пишет политолог Валерий Карбалевич в своей статье на «Радыё Свабода».

Нынешнее посещение Лукашенко Австрии госСМИ преподносят как «первый официальный визит в страну ЕС за 23 года». Последний раз подобное произошло в 1996 году, тогда Лукашенко посетил Францию.

«Подчеркиваю слово «официальный», так как рабочие поездки белорусского правителя в Европу происходили», — пишет Валерий Карбалевич.

Как известно, два года глава Беларуси игнорировал все приглашения в страны ЕС. Министр иностранных дел Владимир Макей объяснял это тем, что, мол, визит Лукашенко должен иметь результаты, правитель не может ездить просто ради протокола.

«Итак, если с этой точки зрения рассматривать нынешний приезд Лукашенко в Вену, то это ощутимая дипломатическая оплошность. Ведь в Австрии сейчас нет постоянного правительства. В австрийской политической системе главная властная фигура - это федеральный канцлер. Но правительство получило вотум недоверия, в сентябре там произошли парламентские выборы, на которых победила Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем. Сейчас идут переговоры о создании коалиции», — пишет политолог.

Поэтому функции канцлера временно исполняет председатель Конституционного суда Бригита Бирляйн. Но действующее временное правительство и исполняющий обязанности канцлера не имеют полномочий принимать какие-то важные решения.

Президент в Австрии играет небольшую роль и имеет мизерные полномочия. Поэтому вести переговоры и договариваться о каких-то важных вещах Лукашенко фактически не с кем.

Интересно, что глава Беларуси мог посетить Австрию еще год назад. Было соответствующее приглашение. Тогда там работало постоянное правительство. Но он тянул время, что-то выгадывал.

Кстати, торговые отношения Беларуси с Австрией не очень большие. В 2018 году объем двусторонней торговли составил 171,5 млн долларов, причем белорусский экспорт – всего 28 млн.

«Поэтому главный смысл нынешнего визита – символический. К тому же Лукашенко плохо понимает, о чем можно договариваться с западными лидерами. Они, в отличие от президентов многих восточных, южных или постсоветских стран, экономикой не управляют, инвестиции не распределяют. Руководство стран ЕС должна согласовывать свои решения с Брюсселем и другими членами Евросоюза. Как, кстати, и с своими парламентами», — пишет Валерий Карбалевич.