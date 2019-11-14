Как четырехлетнего белоруса заметил барабанщик Майкла Джексона 6 14.11.2019, 18:51

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Ильи Барило

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Джонатан Моффетт сказал, что белоруса ждет великое будущее.

На день у четырехлетнего Ильи Барило расписание, как у многих детей его возраста: позавтракать, сходить в детский сад и вдоволь наиграться с игрушками. Но играет Илья не только в машинки. В своем юном возрасте он уже освоил барабанную установку — сыграл так, что сумел обратить на себя внимание своего кумира — известного барабанщика Джонатана Моффетта, который сотрудничал с семьей Майкла Джексона и им самим в течение 30 лет, пишет tut.by.

Семья Барило живет в Березовке — небольшом городе Лидского района, который известен стеклозаводом «Неман». Но и родители Анна и Андрей, и дедушка мальчика Андрей Борисович связаны не с производством, а с музыкой: все либо поют, либо играют на музыкальных инструментах. Сейчас в сфере музыки остался только дедушка — он уже много лет работает худруком в местном вокально-инструментальном ансамбле «Шкляры».

Неудивительно, что музыка в квартире играет постоянно.

— Мы включаем песни на телевизоре и можем всей семьей петь и танцевать под них. Стиль не важен, главное — чтобы нравилось, — отмечает Анна, мама мальчика.

В последнее время чаще звучат метал-группы. Илья рос именно на них. Когда мальчику было всего три месяца, отец укачивал его под песни Rammstein. Поэтому сейчас родители не удивляются, откуда у сына тяга к музыке, понимают: это гены.

«Взял две ложки, подушки и стал повторять за Моффеттом»

В последнее время в квартире Барило не стихает стук барабанных палочек. Илья стучит всем, что попадается под руку: в детском саду — карандашами и ручками, дома — деревянными палочками и ложками. А на фон всегда просит поставить своего любимого исполнителя — известного американского барабанщика Джонатана Моффетта.

— Тяга к барабанам появилась у Ильи около трех месяцев назад, как раз тогда он услышал выступление мистера Моффетта, — вспоминает Анна. — Илья не мог оторваться от экрана, ему так понравилось исполнение, что с тех пор слушает только его.

По словам Анны, какое-то время ее сын просто наблюдал за игрой известного артиста. А потом взял на кухне две ложки, которые использовал вместо барабанных палочек, разложил на диване подушки и стал повторять за Моффеттом: выбивал ритм, поправлял невидимый наушник и даже специально ронял одну «палочку». Позже добавил к своей «барабанной установке» крышки от кастрюль — это были ударные тарелки. А чтобы играть было удобнее, папа смастерил Илье деревянные палочки.

Через два месяца родители записали видео для дедушки. А он решил сводить внука на настоящие барабаны — в музыкальную студию, где сам работает.

— Я снова включил на компьютере Моффетта, показал, как правильно держать палочки, и стал наблюдать за внуком. Меня удивило, насколько точно Илья, который в первый раз сел за барабаны, слышал музыку, попадал в ритм. Но я никому об этом не говорил. Думал, вдруг я выдаю желаемое за действительное. Это же мой любимый внук, — признается Андрей Борисович, дедушка Ильи.

С тех пор Илья днем проводит время в детском саду, а по вечерам садится за барабанную установку. Обычно играет около часа, но, если не остановить, может просидеть и больше.

Сейчас Илья слушает только выступления Моффетта, другие исполнители ему не интересны. В шутку мальчик называет его «Дядя Барабан». Играет Илья в своей фирменной жилетке — чтобы быть совсем как его любимый артист.

«Поразился тем, как играет Илья: точно в его стиле»

Спустя пару недель Анна решила отправить видео для своей мамы, которая живет за границей. Показать, как ее внук играет на барабанах.

— В тот день Илья был в каком-то особенном настроении: улыбчивый, энергичный. Решила: надо записать! — рассказывает Анна. — А потом знакомый смонтировал ролик, где Илья и мистер Моффетт играют одну и ту же композицию. Я загрузила видео на YouTube, знакомый выложил на страницу в «Одноклассниках». А спустя три дня я увидела это видео в Instagram Джонатана Моффетта, а под ним — множество лайков и восторженных комментариев.

Во время рассказа с лица Анны не сходит улыбка. Она говорит об этом с особенной гордостью. Женщина признается, что никогда бы не подумала, что «звезда такого масштаба» может обратить внимание на ее маленького мальчика.

В своей публикации артист упомянул, что ищет юного артиста и очень хочет с ним пообщаться по FaceTime. Анна откликнулась, и через несколько дней разговор состоялся. С переводом помогала тетя Ильи.

— Для нас это знаковое событие, поэтому мы очень волновались и даже готовились: несколько дней учили Илью здороваться по-английски, — рассказывает Анна. — Общались с Моффеттом около часа. Он говорил, что поразился тем, как играет Илья, и что больше всего удивило, как ему удалось сыграть точно в его стиле. Наверное, поэтому в комментариях Илью прозвали вторым Kung Fu drummer, как раньше называли Джонатана Моффетта.

По словам Анны, Моффетт посоветовал Илье продолжать заниматься и сказал, что его ждет великое будущее и он надеется когда-то увидеть его на сцене. Также по совету музыканта Анна создала аккаунт в Instagram для Ильи, где планирует рассказывать о его жизни.

— Джонатан показался нам очень интеллигентным и тонким человеком. Было очень приятно услышать от такого профессионала, что наш Илья талантливый! — делится мама мальчика. — В конце разговора Моффетт сказал, что мы всегда можем обращаться к нему за советом.

«Был рад, что может лично поговорить с «Дядей Барабаном»

После звонка семья Барило долго не могла поверить в произошедшее.

— Сразу позвонили близким друзьям и родным. Некоторые из них плакали: так сильно гордились Ильей. А коллеги вообще шутили: «Ты не уехала? Мы думали всё, на чемоданах в аэропорту». А мы ничего не ждали от этого разговора, просто хотели познакомиться, — скромно делится своими впечатлениями Анна.

Дедушка Ильи, напротив, очень счастлив и не скрывает своих эмоций.

— Когда я узнал, чуть не лопнул от удовольствия! Моффетт — глыба в музыкальном мире. Он 30 лет работал с Майклом Джексоном, выступал с Мадонной и Элтоном Джоном. Я даже не мог подумать, что он может обратить на нас внимание, — с восхищением вспоминает Андрей Борисович.

Сам Илья, по словам Анны, отреагировал на музыканта довольно спокойно, но был рад, что может лично поговорить с «Дядей Барабаном». По словам родителей, мальчик пока не до конца осознает, с кем ему удалось пообщаться. Чтобы напомнить об этом Илье, родители записали весь разговор с артистом. Хотят показать сыну, когда он подрастет.

«Хотел бы сыграть на барабанах с большой сцены»

Наш разговор прерывает музыка — это Илья попросил включить «Дядю Барабана», достал палочки и стал демонстрировать свою игру на подушках — импровизированной барабанной установке.

— Мама, свет! Выключи свет! — просит Илья.

— Хочет создать атмосферу, будто он в студии играет с приглушенным светом, — уточняет Анна. — Сейчас сходим на репетицию к дедушке в студию. Сегодня Илья еще не барабанил там.

Музыкальная студия находится в десяти минутах от дома семьи Барило: пройти через парк к стеклозаводу «Неман» — и мы на месте. Студия располагается на первом этаже. Обычно здесь репетирует ансамбль «Шкляры», но иногда приходит молодежь — поиграть на инструментах или записать свои песни.

Илья, не успев войти в студию, бежит выбирать барабанные палочки и просит поставить любимого исполнителя. Пока мальчик не дотягивается до барабанов, поэтому дедушка подкладывает на стул толстую книгу. Играет юный музыкант непринужденно, будто учился этому не два месяца, а несколько лет.

Планируют ли отдавать Илью в музыкальную школу или к частному преподавателю? Родители в один голос говорят «нет». Считают, что пока ему рано и, возможно, скоро он переключится на что-то другое.

— Илья еще маленький, пока пусть наслаждается детством. Мы не относимся слишком серьезно к его увлечению: сегодня он играет на барабанах, завтра на чем-то еще, — делится Анна. — В ближайших планах — отправить заявку на детское шоу «Лучше всех». И пока все.

Мама волнуется, что Илья все время отдает игре на барабанах. Переживает, что он не развивается в других сферах — не рисует, не лепит. Но не заставляет его делать то, что ему не хочется.

А маленький Илья, потирая на руках мозоли от барабанных палочек, признается, что очень хотел бы когда-нибудь сыграть на барабанах с большой сцены.