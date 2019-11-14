Лига чемпионов: Солигорский «Шахтер» вновь обыграл финский «ВяЛеПя»
- 14.11.2019, 21:36
В следующем раунде солигорские волейболисты сыграют с cербской «Войводиной».
В ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов солигорский "Шахтер" обыграл финский "ВяЛеПя" — 3:0, передает pressball.by.
ВяЛеПя (Финляндия) — Шахтер (Солигорск) — 0:3 (22:25, 22:25, 21:25)
Неделей ранее солигорский клуб добился победы с аналогичным счетом — 3:0. Отметим, "Шахтер" в Финляндию поддерживал председатель БФВ Эдуард Венский.
В следующем раунде квалификации "Шахтер" сыграет с сербской "Войводиной".