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Лига чемпионов: Солигорский «Шахтер» вновь обыграл финский «ВяЛеПя»

  • 14.11.2019, 21:36
Лига чемпионов: Солигорский «Шахтер» вновь обыграл финский «ВяЛеПя»

В следующем раунде солигорские волейболисты сыграют с cербской «Войводиной».

В ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов солигорский "Шахтер" обыграл финский "ВяЛеПя" — 3:0, передает pressball.by.

ВяЛеПя (Финляндия) — Шахтер (Солигорск) — 0:3 (22:25, 22:25, 21:25)

Неделей ранее солигорский клуб добился победы с аналогичным счетом — 3:0. Отметим, "Шахтер" в Финляндию поддерживал председатель БФВ Эдуард Венский.

В следующем раунде квалификации "Шахтер" сыграет с сербской "Войводиной".


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