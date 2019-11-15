Протестующие ставят палатки у здания парламента Грузии 15.11.2019, 9:23

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Главное требование – назначить досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе.

Участники акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси разбивают палатки, сообщает «Грузия онлайн».

Перед зданием грузинского парламента продолжается массовая акция протеста, начавшаяся после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системе.

Главное требование протестующих – назначить досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе. Участники акции утверждают, что не разойдутся до тех пор, пока власти не пойдут на уступки.

Переход на пропорциональную систему был одним из главных требований участников протестов в июне 2019 года в центре Тбилиси. Тогда неформальный лидер страны и глава партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал выполнить это требование.