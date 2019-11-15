Из украинской фракции «Слуга народа» исключили двух нардепов 3 15.11.2019, 12:54

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Решение было принято на заседании фракции.

Из правящей украинской фракции «Слуга народа» исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

Соответствующее решение было принято на заседании фракции, сообщает корреспондент «Нового времени».

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Анну Скороход исключат из фракции «Слуги народа» после ее обвинений в адрес руководства фракции и Офиса президента Украины.

Также он утверждал, что Скороход якобы неоднократно предлагала другим депутатам деньги за «решение» тех или иных вопросов.