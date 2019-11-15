Журналист Артур Гаспарян вступился за Галкина 9 15.11.2019, 16:36

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Фото: Artur Gasparyan / Facebook

«Заскрипела пропагандонная машина».

Российский журналист Артур Гаспарян поддержал шоумена Максима Галкина, которого в России раскритиковали за заявления в адрес федеральных телеканалов и президента РФ Владимира Путина, пишет "Гордон".

"Не Максим Галкин "изменился" и "осмелел", якобы вдруг, "замахнувшись" на "руку кормящую". Это страна изменилась (вместе с пресловутой "рукой кормящей") – драматично и трагично изменилась. Запаршивела. Лизоблюдством и трусоватостью приросла за годы самодержавного узурпаторства. А Максим всегда был таким. Другим я его не видел, не слышал и не помню... Сатирик должен высмеивать и обличать. Иначе он не сатирик. Такими были и Николай Гоголь, и Михаил Салтыков-Щедрин, и Михаил Зощенко, и Аркадий Райкин, хотя времена и у них были еще те", – написал Гаспарян на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что при президенте РФ Борисе Ельцине пародии и сатира считались нормой, потому что тогда в стране была свобода слова.

"Были и уморительные интермедии Галкина, и шедевральные сюжеты "Кукол"... много чего было... А потом опять пришли несвобода и зомбоящик, где якобы "нет цензуры" (а Галкин, дескать, "наговаривает"), "смело" крутит нам теперь ядовитейшие пародии на [президента США Дональда Трампа в блистательном исполнении Алика Болдуина, а любая пародия или сатира на Путина и его режим, если это, конечно, не подхалимские "шутки" убитого КВНа, порождают истерику, вой и гавканье агитпроповских мосек. Встрепенулась вся пропагандонная машина, заскрипела, запыхтела, запердела вонючей вонью... Но, что радует – народ-то на концертах хохочет и аплодирует", – отметил журналиста.

Он назвал российских пропагандистов "зловонными последышами методичек герра Геббельса", а Галкина – "честным, веселым, умным, бесконечно остроумным, талантливым артистом".