Ирина Халип: Люди хотят вместе ответить на вопрос — как сделать нашу страну свободной? 3 15.11.2019, 18:16

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Ирина Халип

Известная журналистка рассказала о том, почему нужна встреча на Октябрьской.

Сегодня на Октябрьской площади в Минске проходит Встреча свободных людей.

Известная белорусская журналистка Ирина Халип рассказала о том, почему нужна встреча на Октябрьской:

- Сейчас удивительным образом пробуют установить елку, при этом выдирают плитку. Я вообще считаю это провокацией.

Понятно было, что Площадь оцепят и нам будут мешать. Вопрос был в том — насколько хватит фантазии властей.

Законы в стране уже не действуют. Сегодня задержали Ольгу Николайчик — а она просто села в такси и ехала на легальную встречу в рамках избирательной кампании. О каких законах может быть речь?

В чем цель этой встречи? Во время сбора подписей, когда мы ходили от двери к двери, я поняла точно: даже пламенная публицистика на сайтах не дает того, что дает живая коммуникация. Люди хотят куда-то идти, что-то делать, у людей есть идеи и они хотят вместе искать ответ на вопрос — как сделать нашу страну свободной?

Чтобы начать подготовку к настоящим, мощным протестам, надо уже сейчас тренироваться и сейчас выходить на улицы.