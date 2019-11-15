Блогер Серый Кот: Сегодня на площадь пришли настоящие свободные люди 3 15.11.2019, 19:30

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Собрались настоящие белорусы, у которых есть достоинство.

Сегодня в Минске проходит Встреча свободных людей. Оршанский блогер Серый Кот выступил на площади:

«Сегодня сюда пришли настоящие свободные люди. Поэтому я хочу, чтобы вы посмотрели вокруг. Тут собрались настоящие белорусы, у которых есть достоинство», — заявил на встрече оршанский блогер Серый Кот.

Charter97.org ведет прямую онлайн-трансляцию встречи свободных людей.