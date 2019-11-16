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Пограничник США ранил россиянина на границе с Мексикой

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  • 16.11.2019, 8:05
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Пограничник США ранил россиянина на границе с Мексикой
Граница США и Мексики в Тихуане
Фото: Reuters

Что там делал гражданин РФ?

Американский пограничник ранил гражданина РФ на границе с Мексикой. Об этом сказано в заявлении погранслужбы США, передает dw.com. Предполагается, что россиянин пытался нелегально пересечь границу Соединенных Штатов.

Инцидент произошел еще 14 ноября. Во время задержания между россиянином и сотрудником пограничной службы произошла потасовка неподалеку от города Люксвилл в штате Аризона, пограничник применил оружие. Россиянин доставлен на вертолете в больницу города Феникс, угрозы его жизни нет.

Дипломаты назвали имя раненого на границе россиянина

Представители российской дипмиссии в Хьюстоне заявили, что Генконсульство находится в контакте с полицией Аризоны и намерено в ближайшее время получить доступ к раненому россиянину. Дипломаты сообщили имя раненого россиянина - Евгений Глущенко.

В конце сентября стало известно, что Конгресс США вновь отверг меры Трампа по сооружению стены на границе с Мексикой. Президент США пытался добиться введения режима ЧП на южной границе страны, который позволит получить средства.


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