Пограничник США ранил россиянина на границе с Мексикой 9 16.11.2019, 8:05

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Граница США и Мексики в Тихуане

Фото: Reuters

Что там делал гражданин РФ?

Американский пограничник ранил гражданина РФ на границе с Мексикой. Об этом сказано в заявлении погранслужбы США, передает dw.com. Предполагается, что россиянин пытался нелегально пересечь границу Соединенных Штатов.

Инцидент произошел еще 14 ноября. Во время задержания между россиянином и сотрудником пограничной службы произошла потасовка неподалеку от города Люксвилл в штате Аризона, пограничник применил оружие. Россиянин доставлен на вертолете в больницу города Феникс, угрозы его жизни нет.

Дипломаты назвали имя раненого на границе россиянина

Представители российской дипмиссии в Хьюстоне заявили, что Генконсульство находится в контакте с полицией Аризоны и намерено в ближайшее время получить доступ к раненому россиянину. Дипломаты сообщили имя раненого россиянина - Евгений Глущенко.

В конце сентября стало известно, что Конгресс США вновь отверг меры Трампа по сооружению стены на границе с Мексикой. Президент США пытался добиться введения режима ЧП на южной границе страны, который позволит получить средства.