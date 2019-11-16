Польша получила новое правительство 1 16.11.2019, 11:36

Фото: KPRP

В его состав вошли 23 министра.

В президентском дворце в Варшаве принесло присягу президенту Польши Анджею Дуде новое правительство Польши. Его возглавил Матеуш Моравецкий, сообщает racyja.com.

Как отметил в своей речи премьер-министр Матеуш Моравецкий, главной целью его правительства станет то, чтобы сделать Польшу страной для лучшей жизни в Европе, страной, в которую хотят вернуться эмигранты, а все, кто сейчас живут в Польше, чтобы чувствовали себя здесь хорошо и счастливо.

В состав нового правительства вошли 23 министра. В большинстве это — министры предыдущего правительства.

Министерство иностранных дел, как и раньше возглавит Яцек Чапутович. Министерством образования будет управлять политик из Подлясья Дариуш Пёнтковский. Министерство внутренних дел и администрации возглавит Мариуш Каминский. Премьер-министр Матеуш Морaвецкий временно займет пост министра спорта, которого еще не назначили.

Фото: KPRP

Фото: KPRP