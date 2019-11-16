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Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва

  • 16.11.2019, 11:44
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Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва
Никита Исаев

Экономисту был 41 год.

Российский политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в возрасте 41 года. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Александр Макаренко.

«Сегодня ночью скончался Никита Исаев. Причина смерти — вероятнее всего сердце. Известно, что он скончался в поезде Тамбов-Москва. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева», — сообщил он.

На странице Исаева в Facebook последняя публикация сделана вечером 15 ноября. Политик разместил свою фотографию из поезда и сообщил, что возвращается из Тамбова в Москву.

Исаев — директор Института актуальных проблем, лидер движения «Новая Россия». Он, среди прочего, работал в правительстве Ивановской области, Госкомитете по делам молодежи и в министерстве регионального развития.


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