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Президента Сербии госпитализировали из-за проблем с сердцем

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  • 16.11.2019, 14:08
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Президента Сербии госпитализировали из-за проблем с сердцем

Александр Вучич находится в Военно-медицинской академии.

Президент Сербии Александр Вучич госпитализирован в пятницу вечером из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила в субботу пресс-служба президента Сербии, пишет ТАСС.

Отмечается, что вечером в пятницу президент был госпитализирован в Военно-медицинскую академию Сербии «из-за кардиологических проблем».

О состоянии здоровья 49-летнего сербского лидера данных в настоящее время нет.


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