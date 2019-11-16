Президента Сербии госпитализировали из-за проблем с сердцем

Президента Сербии госпитализировали из-за проблем с сердцем2
- 16.11.2019, 14:08
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Александр Вучич находится в Военно-медицинской академии.
Президент Сербии Александр Вучич госпитализирован в пятницу вечером из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила в субботу пресс-служба президента Сербии, пишет ТАСС.
Отмечается, что вечером в пятницу президент был госпитализирован в Военно-медицинскую академию Сербии «из-за кардиологических проблем».
О состоянии здоровья 49-летнего сербского лидера данных в настоящее время нет.