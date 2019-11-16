«Северный» и другие «потоки» опускают Россию на дно 1 Сергей Климовский, obozrevatel.com

16.11.2019, 14:51

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Добро пожадовать в новую реальность.

В среду 13 ноября Бундестаг со второй попытке утвердил для Германии документы Третьего энергопакета ЕС, условно названного в СМИ законом о "Северном потоке-2", но в РФ это не вызвало бурного ликования.

Причин для радости у Кремля действительно нет, притом, что "СП-2" в Бундестаге не "зарубили", чего добиваются Украина, США и ряд стран ЕС. "Северный поток-2" вообще имеет все шансы стать эталоном коррупции для XXI века, подобно строительству Панамского канала французскими компаниями для XIX в.

Бундестаг не мог не утвердить Третий энергопакет, поскольку это было бы "Брекситом по-немецки". Но Бундестаг мог внести в него правки, которые позволяли вывести "СП-2" из поля законов ЕС в порядке исключения: потому что он морской, а не сухопутный, и принадлежит РФ, а она не член ЕС. Российское лобби трудилось над этим, не жалея денег, не только в парламенте Германии, но все пошло прахом. Бундестаг не сделал исключения для "СП-2". Пророссийские правки в закон не попали, о чем премьер-министра Алексея Гончарука проинформировала его советница Светлана Залищук после изучения принятого текста, а тот – украинские СМИ. В СМИ РФ – вялый бодрячок, какой у них бывает, когда надо делать довольное лицо при плохой игре.

"СП-2" не "зарубили", но теперь "Газпром" поставлен перед фактом, что он больше не может сам торговать своим газом через действующий "СП-1". Вполне очевидно, что пока "Газпром" не приведет "СП-1" в соответствие с законами ЕС и Германии, то Берлин не позволит ему включить "СП-2", даже если тот будет полностью достроен.

Привести в соответствие для Кремля означает создать в РФ фирмы, которые вместо "Газпрома" будут поставлять в ЕС свой, а не газпромовский газ, так как закон запрещает владельцу газопровода прогонять по нему только свой газ. Половина газа в трубе должна быть от других фирм. Для РФ, где более 70% всех предприятий собственность госфирм, это, прежде всего, удар по мировоззрению. Затем – головная боль с созданием фирм пусть и формально, но независимых от "Газпрома".

В этом масса своих проблем и "подводных камней", которые вылезут, если РФ начнет выполнять Третий энергопакет ЕС. Если не начнет, то Берлин может с весны запретить прокачку по "СП-1". Тогда Москве придется или идти на поклон к Украине, или менять структуру собственность в добыче и транзите газа в РФ, чтобы включить "СП-1". Строить "СП-2" при этом немцы как не запрещали, так и не будут запрещать. Стройте, если вам больше не на что тратить денег, кроме как на то, чтобы "насолить" Украине.

Кремль, как обычно, выберет какой-нибудь гибридный путь. Он начнет напрягать все свои контакты в Германии и торговаться с Берлином о сроках приведения "СП-1" в соответствие с законами ЕС и временных исключениях для него и для "СП-2". Вероятно, в Германии кое-кто уже прикидывает размеры сумм, которые можно будет за это взять с русских. Чем больше времени, тем больше труба "СП-2" становится действительно почти золотой, о чем Кремль предупреждали еще весной 2018 г. сами российские эксперты.

В мае 2018 г. группа аналитиков Сбербанк CIB в составе Александра Фэка, Александра Кудрина, Анны Котельниковой и других опубликовала в РФ доклад о нерентабельности всех трех "потоков" – "Северного", "Турецкого" и "Силы Сибири". Наибольшей критике была подвергнута "Сила Сибири", так как в 5,5 раз дороже альтернативного газопровода в Китай с Алтая. Об "СП-2" они писали, что реальные затраты на его постройку составят не $9,5 млрд., как указывает "Газпром", а около $17 млрд. То есть, в два раза больше, и это без учета затрат на его, так сказать, "юридическое" и другое сопровождение в ЕС. По более поздним подсчетам Михаила Корчемкина из East European Gas Analysis, общая стоимость "СП-2" еще выше – около $40 млрд. Корчемкин включил в нее также затраты на перестройку газотранспортной сети в самой РФ под потребности "СП-2".

По их мнению, при загрузке на 60% газом из РФ, авторы учитывали, что ЕС в рамках Третьего энергопакета может потребовать наполнить его минимум на 40% газом других стран, "СП-2" не окупится и за 20 лет. Это было не фантазией, поскольку с 2007 г. после мюнхенской речи Путина в ЕС от разговоров о газопроводе из Норвегии в Польшу через Данию перешли к его прокладке. Закончить этот газопровод под названием "Балтийская труба" в ЕС планировали к 2022 г., но российско-украинская война вынуждает ускорить прокладку.

Весной 2019 г. Еврокомиссия выделила для этого 200 млн. евро. Поскольку трасса "БТ" пересекает трассу "СП-2" в датских водах, то вполне возможно и логично их совмещение. Берлин и ЕС столь же логично могут требовать его от "Газпрома", чтобы так облегчить тому жизнь и наполнить "СП-2" на 40% норвежским газом в соответствии с Третьим энергопакетом. Теоретически ЕС может обязать "Газпром" прокачивать по "СП-2" и сжиженный газ из США, в реальность которого десять лет назад не верил Алексей Миллер.

В итоге может получиться, что "Газпром" построил "СП-2" для газа Норвегии и США, чтобы Россия стала страной-транзитером, как и Украина. "Газпром" рекламную акцию более дешевого транзита газа, чем через Украину, проводит уже второй год, и любопытно будет взглянуть, как он сдержит свое обещание.

Аналитики Сбербанка CIB в мае 2018 г. предупреждали Кремль о возможности такого варианта, но отнюдь не обвиняли "Газпром" в том, что его руководство продалось США, Норвегии и чуть-чуть Украине. По их мнению, причина строительства всех трех потоков не "зрада" в "Газпроме", а стремление российских производителей труб куда-то их сбыть и зарыть. Поэтому они и продвигали проекты по принципу чем труба длиннее, тем лучше, удачно играя на геополитических фантазиях кремлевских "чекистов". Благо, "чекисты" не экономисты, и ни труб, ни денег для защиты России им не жаль. Производителей труб в этом поддерживали и компании-трубоукладчики.

Аналитики Сбербанка CIB назвали и трех главных лиц, заинтересованных в "потоках" и закапывании труб. Это Геннадий Тимченко, который имеет репутацию "кошелька № 1" Путина, Аркадий Ротенберг и Игорь Сечин. Первые двое укладывают трубы через фирмы "Стройгазмонтаж" и "Стройтранснефтегаз", которыми владеют на паях, а Сечин "работу работает" через "Роснефть" и ее структуры. В таком контексте становится более понятым и затяжное нытье россиян о "ржавой украинской трубе". Они просто не могут остановить раздутое производство труб и ищут, куда их зарыть. Старый "спорт" плановой экономики СССР.

Аналитики Сбербанка были не первыми, кто в РФ поднимал тему "трубной мафии". В 2016 г. на форуме "ВТБ Капитал" о ней Путину говорил Александр Бранис, директор "Prosperity Capital", которая является миноритарным держателем акций "Газпрома". На что Путин ответил: вопрос важный, будем разобраться. Но в 2018 г. быстро разобрались с самими аналитиками. У Сечинова заявили, что аналитики "на грани патологии" и негоже Сбербанку держать в своем штате этих сумасшедших. "Сбербанк России" не стал воевать с "Роснефтью", извинился перед Сечиным, и сразу уволил трех человек из группы за нарушение "стандартов аналитики".

В Германии кремлевский олигархат так вести себя не может, поэтому прибегает к вежливой и приятной коррупции. Экс-лидер социал-демократов и экс-канцлер Герхард Шредер давно и уверенно стал символом коррупции в немецком политикуме. Сейчас у него этот статус пытаются коллективно отнять "Альтернатива для Германии" и партия "Левые", возникшая после объединения Компартии ФРГ и Социалистической единой партии из ГДР.

Но наследники Шредера не хотят уступать его просто так, что четко проявилось 8 ноября при первом голосовании в Бундестаге по Третьему энергопакету. Депутаты ныкались, спикер нарушал процедуру, и в итоге кворум не собрался. Ныкались не только социал-демократы, но и часть депутатов от ХДС/ХСС.

Во сколько обошлось бюджету РФ, чтобы кворум в Бундестаге не собрался, можно лишь гадать, и это та сумма, которую аналитики Сбербанка CIB не учитывали. Когда 13 ноября кворум собрался и стало известно, что голосов "за" энергопакет достаточно, то "Левые" решили скромно воздержаться, чтобы не напоминать лишний раз, что они "друзья Путина". "Альтернатива для Германии" голосовала против для сохранения российского финансирования. Если в "Левых" в Москве уверены, то "Альтернативе" свою лояльность надо регулярно и ярко подтверждать.

Против голосовали также "зеленые", которые категорически против любой трубы возле острова Борнхольм из-за затопленного там химического оружия Третьего Рейха. Но Кремль это не смущает, и он применяет стратегию "коррупция" к "зеленым" как и ко всем остальным. Иногда получает результат. В частности, Тобиас Мюнхмейер, глава политического отдела экологической организации Greenpeace, которая раннее добивалась через суды остановки "СП-2", недавно заявил, что "трубопровод играет жизненно важную роль для Германии". Более того, он даже уточнил: "В ходе этого проекта мы поняли, что "Газпром" и консорциум готовы учиться и заботиться о проблемах экологов". Вероятно, "Газпром" уже решил все финансовые проблемы эколога Мюнхмейера, подобно тому, как решал их для Шредера.

Строительство "Северного потока-2" и его согласование все больше выглядит как тест для определения уровня коррупции в Германии не только на ее политическом "Олимпе", но и у его подножия – в кругах экологов, журналистов, судей и местном самоуправлении. Начинает складываться впечатление, что в Германии она ничуть не ниже, чем в Украине, а возможно, и выше, если вспомнить о продаже "Сименс" газовых турбин в Крым и о визитах немецких депутатов и бизнесменов на полуостров.

Сергей Климовский, obozrevatel.com