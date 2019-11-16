Украинские буксиры вышли в море за захваченными Россией кораблями 1 16.11.2019, 19:01

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Встреча сторон должна произойти в море примерно в 60 милях от Одессы.

Специальные суда сегодня вышли из Южного, Черноморска и Одессы за захваченными Россией украинскими кораблями в 2018 году. Как сообщает одесское издание "Думская", за суднами отправились поисково-спасательный "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака", пишет zn.ua.

По данным издания, украинские корабли сейчас тянут из временно оккупированной Керчи. Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" ночью вернут украинской стороне. Встреча сторон должна произойти в море примерно в 60 милях от Одессы.

На данный момент состояние катеров и буксира, которые год удерживала Россия, неизвестно.