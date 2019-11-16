Фоторепортаж: Встреча свободных людей в Минске. День второй 3 16.11.2019, 20:51

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Акция 16 ноября прошла сразу на двух площадях – Свободы и Независимости.

Участники Встречи свободных людей собрались 16 ноября на площади Свободы, где прошел митинг лидеров оппозиции, кандидатов в депутаты от гражданской кампании “Европейская Беларусь”, общественных активистов, блогеров, жителей Минска и других городов Беларуси.

Встреча продолжилась шествием на площадь Независимости, где кандидаты в в депутаты от “Европейской Беларуси” сожгли свои удостоверения перед зданием Центризбиркома в знак протеста против фальсификации выборов в стране.