Прокаженные 21 Виктор Горбачев

17.11.2019, 13:36

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У них будет метка на всю оставшуюся жизнь.

А ведь так и будет. Просто, они этому не хотят верить. Ну, думают что так будет всегда. Надеются, что их всегда будут защищать и отстаивать. Мол, они особенные и с ними ничего не случится.

Они не хотят верить в то, что рано или поздно ситуация будет меняться не в их пользу. Ну да, кому то повезет. Уйдут в мир иной до того как. А вот те, кто еще будут на плаву, станут прокаженными для общества. У них будет метка. На всю оставшуюся жизнь. Страшная метка.

"Член избирательной комиссии" при Ермошиной и Лукашенко. И не важно в какой роли. Просто член. Это и будет меткой, от которой все будут шарахаться. Ибо. После смены всей этой вакханалии в анкетах при приемах на работу, переводах и прочих анкетированиях (даже при следующей переписи населения), будет стоять такая графа - являлись ли вы членом избирательной комиссии? Это самая страшная метка, которая может быть поставлена человеку при жизни.

Это - как склонность к предательству, измене, лжи и обману. И не просто, а в крупных масштабах. Это, как участник крупной ОПГ по целенаправленному развалу страны и уничтожению народа в целом.

Вы скажете, какие глупости. А я скажу - извольте, заслужили.

И не будет ничего страшнее этой метки. Ибо. Ибо это самые страшные и опасные люди внутри страны. Да-да. Хуже внешнего врага. На них маска, которую надо будет сорвать при жизни и поставить это клеймо.

Вы можете себе представить следующую ситуацию? Война или какая то еще проблема перед вами или в стране. Вы идете в бой или на какое то задание. И? И рядом с вами тот, у кого такая метка? Это же ужас! В первом же бою предаст или стрельнет в спину. Так что, извольте. Но лично мне с такими будет не по пути и рядом находиться опасно. И нет оправдания их словам. Мол, время было такое и так далее.

Ну вас нах, ироды!

Точка.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»