Сборная Украины по футболу установила уникальный рекорд всех времен 4 17.11.2019, 21:54

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Сборная Украины досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

Cборная Украины по футболу впервые в своей истории не потерпела ни одного поражения в календарном году.

В 2019 году украинская национальная команда провела 10 матчей, в которых одержала семь побед и трижды сыграла вничью, пишет «Апостроф».

Украинцы начали год с гостевого матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 с Португалией (0:0). Затем сборная Украины одержала четыре подряд победы в квалификации Евро-2020 с командами Люксембурга (2:1 и 1:0), Сербии (5:0) и Литвы (3:0). После этого украинцы разошлись миром с Нигерией (2:2) в товарищеском матче. Затем команда была сильнее в отборе Евро-2020 с Литвой (2:0) и Португалией (2:1). Завершили год украинские футболисты победой над Эстонией (1:0) в товарищеском матче и ничьей с Сербией (2:2) в отборе Евро-2020.

Сборная Украины досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.