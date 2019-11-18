«В группе потомков румын со мной был даже казах» 18.11.2019, 14:34

Как минчанин съездил в Бухарест за самым дешевым паспортом ЕС.

Пока белорусы мечтали о «карте поляка», под носом развернули другой сценарий-приманку. Авторы сценария — политики Румынии из далекого 1991 года. А современные режиссеры — ловкие украинские ребята, пишет onliner.by.

Предложение, от которого невозможно отказаться

У каждой страны есть большая идея. В первой половине прошлого века «Великая Румыния» распростерлась на северо-восток, как никогда прежде. Более того, во время Второй мировой войны столицей нового румынского губернаторства Транснистрия стала Одесса. Северные рубежи останавливались в районе города, на картах обозначенного как Moghilau.

Речь не о белорусском областном центре, а городе Могилев-Подольский Винницкой области Украины.

Но это уже не «Великая Румыния», а результат союзничества с Германией. В законе Румынии «О гражданстве» №21 1991 года речь идет о территории до 1940 года.

Судя по словам Михаила, участника программы репатриации, не имеющего ни капли румынской крови, автобусы с украинцами идут в минюст в Бухаресте нескончаемым потоком. Белорусов совсем мало.

«В группе потомков румын со мной был казах»

— Я вообще ничего не слышал о румынском паспорте, их программе и прочего, — рассказывает Onliner Михаил. — Я просто помешан на путешествиях. В одной из поездок познакомился с россиянкой. А она и говорит: «Делаю себе румынское гражданство». Для меня это звучит смешно, я и посмеялся. Раньше смеялся бы еще сильнее, под фильм про брата. Но если отставить эмоции, то в остатке будет вот что: Румыния — член ЕС — со всеми «плюшками». Многие цивилизованные страны становятся безвизовыми, в другие все проще попасть. Иными словами, румынский паспорт и белорусский — это две разные категории. Легальные путешествия и работа в ЕС по специальности, а не грузчиком — нужно только подтвердить дипломы.

И это правда. В рейтинге Passport Index 2019 года румынский паспорт держится в топ-40: 118 стран без визы, в 47 виза оформляется по прилете. «Мощь» белорусского документа в два раза ниже: 44 и 42 страны соответственно. Белорусский паспорт выигрывает у румынского, если вы часто посещаете Россию, а также Азербайджан, Китай, Кубу, Киргизию, Монголию, Намибию, Вьетнам. С другой стороны — много открытых дальних стран, но главное — ЕС.

— Девочка, которая открыла для меня тему, сейчас готовится к присяге, — продолжает Михаил, у которого нет никаких сомнений в законности кампании. — Формально это не получение румынского паспорта, а его восстановление. Тебя «находят» в истории «Великой Румынии» или где-то еще (нашим эта история может быть хорошо знакома по «карте поляка»). Насколько я понимаю, эту лавочку скоро будут прикрывать, потому что масштабы выходят за все рамки приличий. Нельзя сказать, что о ней никто не знает, — все принимают вид законопослушности.

После того как Михаил сначала посмеялся, а потом задумался, он сразу начал собирать €2500 — столько стоили услуги.

— Развелось столько продавцов румынских паспортов, что я предполагаю: будет взрыв. И каждый говорит, что все аферисты, кроме него. Прайс варьируется от €1,5 тыс. до €3 тыс. Адекватная цена для белорусов — €2—2,5 тыс. Для украинцев история дешевле: им в архивах проще находить предков. Все-таки общая граница.

По большому счету за деньги вы можете купить любое гражданство: все страны рады видеть в своих рядах богатых людей. Поэтому где-то нужно купить недвижимость, где-то — миллион на депозит внести. Но нам же нужно дешево. Я сопоставил возможности получения гражданства Болгарии, Литвы, Латвии и Польши. Румыния — самый дешевый и простой вариант.

В обмен на деньги Михаил получил контакт в Бухаресте. Тот сказал: собирай документы и приезжай.

— Справка об отсутствии судимости, нотариальное заявление о трезвости и адекватности, свидетельства о рождении (мое, родителей, бабушек-дедушек, если есть). Я отправил скан, мне прислали дату приема в министерстве юстиции. Бухарест приятно удивил. Там намного более цивилизованно, чем я предполагал. В общем, носить паспорт этой страны мне будет не стыдно, — смеется парень.

В назначенное время собралась группа из десяти человек: я, казах и украинцы. Стали гуськом, пошли в министерство и лично подали документы. Поток такой, что страх исчез: приходишь в кабинет, на тебя смотрят, перекладывают какие-то бумажки, что-то тебе дают — свободен. Запускается бюрократическая машина.

Кого из предков прописали западнее Черного моря, Михаил не знает, но теперь в его крови зажурчала и румынская кровь.

— Мне дали номер — теперь на сайте я должен отслеживать свою очередь на присягу. Ждать надо год-полтора. В это время важно не влететь где-нибудь на депортацию или нарушение закона, потому что база у них одна. Если нигде не накосячу, все должно быть хорошо.

Заглянем в недалекое будущее нашего героя (и казаха тоже — он получил номер).

— Присяга принимается на румынском языке. Нужно выучить текст, гимн и ответить на несколько вопросов. Язык сложный, потому что не славянский, а этакая абракадабра для нас. Но есть специальные репетиторы, которые готовят к присяге по Skype. Все уже готово, только платите.

Вопросы простые: как зовут маму или давно ли носишь бороду. Но всегда можно ответить, что «ой, простите, переволновался, забыл». Это фразы для форс-мажора, их тоже готовят заранее.

После присяги дадут бумаги, с которыми я пойду за паспортом. Никаких обязательств по жилью, проживанию, деньгам нет. Так я стану обладателем двух паспортов. Законом не запрещено.

Продавцы гражданства в Минске: «Нет никого? Найдем»

— Есть ли шансы найти «родственников», если ты вообще не имеешь корней в тех краях? — я позвонил по номеру телефона одной из белорусских компаний, предлагающих румынское гражданство.

— Вы какого года рождения? А родители ваши какого? Где они родились? Гражданство белорусское? Свидетельства о рождении есть? Да, думаю, сможем помочь, будем работать. Найдем корни.

Подача личная, прохождение присяги и получение документов — тоже. Текст присяги и базовый румынский нужно будет выучить. Сегодня с подачи документов до получения паспорта — два года. Мы подпишем договор с внесением денег на счет в белорусском банке — 1200 рублей. Итоговая стоимость — от €2500, точную сумму скажем, изучив ваши документы. Плюс-минус €200.

Гарантия? Мы в договоре прописываем, что, если документы не приняли, мы возвращаем всю стоимость. Вы будете сопровождаться адвокатом и все видеть лично. Если документы приняты, то 99,99%, что вы дойдете до приказа. Оставшийся мизерный процент — это на какой-нибудь противозаконный «залет» в Евросоюзе. У нас отказов не было.

Посольство Румынии в Минске: «Покупать паспорт — плохая идея»

— Это плохая идея и менталитет. Паспорт не продается за углом или на рынке. У нас есть закон №21 1991 года, где перечислены все условия, необходимые для получения (восстановления!) гражданства. Должна быть румынская кровь, все документы. Эту папку мы отправляем в национальный уполномоченный орган по гражданству Румынии. Если они подтверждают информацию, то все в порядке, — прокомментировали «бизнес» в посольстве.