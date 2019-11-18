Ученые нашли новый способ «переводить» возраст собак на человеческий 9 18.11.2019, 18:10

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Прежняя формула «умножения на семь» является не точной, уверены биологи.

В Калифорнийском университете биологи составили новую формулу определения возраста собак. Раньше считалось, что для того чтобы понять, сколько «человеческих» лет собаке, ее возраст просто нужно умножить на семь. Однако, ученые посчитали, что такой расчет не может считаться верным. Нужно сравнивать через физиологические стадии: когда начинают появляться зубы, половое созревание, старение, пишет kp.ru.

За основу исследователи брали такой фактор, как метильные группы, которые присоединяются к ДНК, не меняя его.

- Мы наблюдали наибольшее сходство метилом при сравнении молодых собак с молодыми людьми или пожилых собак со взрослыми людьми, - сообщают исследователи, теорию ученых опубликовал портал bioRxiv.

В итоге вывели формулу: человеческий возраст =возраст собаки x 16 +31. Используя эпигенетику и физиологию ученые установили, что семинедельный щенок по всем возрастным характеристикам соответствует ребенку 9 месяцев. В этом возрасте у щенков, как и у детей прорезаются зубы. Признаки старости появляются у лабрадора 12 лет, если переводить на «человеческий» возраст, то собаке 70 лет.

- Для подростковой и зрелой стадий соответствие было более приблизительным: эпигеном демонстрировал более быстрые изменения у собак по сравнению с людьми, чем ожидалось по физиологическим таблицам, - сообщают исследователи.