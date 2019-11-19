В Польше обнаружили аналог Стоунхенджа 19.11.2019, 12:25

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Фото: YouTube (Norbert Pająk)

Ему более 6800 лет.

В Польше было обнаружено древнее сооружения типа Стоунхенджа возрастом более 6800 лет. Археологи утверждают, что люди эпохи неолита использовали этот ритуальный объект в течение 200-250 лет, причем каждые несколько десятков лет у него появлялись новые функции, пишет «Вокруг света».

Диаметр сооружения составляет около 110 метров — в три раза больше, чем диаметр внутреннего круга валунов из песчаника в Стоунхендже. Этот объект археологи обнаружили еще в 2017 году, но только сейчас им удалось выяснить возраст сооружения. По данным польского Министерства науки, радиоуглеродное датирование показало, что объект был построен до 4800 г. до н.э.

Что собой представляет «Польский Стоунхендж»

«Польский Стоунхендж» находится в деревне Нове Обезеже, совсем недалеко от границы с Германией. Он состоит из центральной зоны, вход в которую обозначен тремя воротами, и четырех рвов, окружающих центральный круг. Каждый дальний ров больше и глубже предыдущего, и археологи установили, что они выкапывались с относительно регулярными интервалами каждые несколько десятков лет. Глубина рвов варьируется от 1 до 2 метров.

Другие аналогичные сооружения, найденные у реки Дунай, датируются 4850-4600 гг. до н.э. Считается, что они выполняли ритуальную функцию и служили своего рода астрономическим календарем.

Исследователи все еще пытаются выяснить, что побудило жителей данного региона приложить огромные усилия для строительства и содержания этого объекта, откуда происходит идея и знания, необходимые для его создания, а также как часто и как долго сооружение использовалось.

Помимо датирования объекта, археологи провели на месте интенсивные раскопки и обнаружили сотни костей, керамику, каменные и кремневые артефакты, раковины и красители. Все находки сейчас детально изучаются экспертами.