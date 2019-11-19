Протесты в Гонконге: активисты удерживают цитадель в Политехе
- 19.11.2019, 13:46
В кампусе университета остаются около 100 человек.
Во вторник, 19 ноября, на третий день противостояние демонстрантов с полицией в районе Политехнического университета в Гонконге в его кампусе остаются около 100 активистов.
Об этом сообщает агентство Associated Press (перевод — nv.ua).
При этом, по словам главы администрации Гонконга Кэрри Лам, здание университета на это время покинули 600 протестующих, 400 из которых задержаны.
Территория вокруг кампуса сейчас полностью оцеплена силовиками.
Как отмечается, столкновения в районе университета стали наиболее жестким за все пять месяцев протестов в Гонконге.
Демонстранты заняли его территорию, чтобы создать штаб, из которого они могли бы координировать перекрытие основных автодорог.
Напомним, протестующие в Гонконге выступают против выдачи подозреваемых властям КНР, где некоторым из них может грозить смертная казнь.
В конце октября местные власти отозвали спорный законопроект, однако через некоторое время протесты возобновились с новой силой и демонстранты забаррикадировались в здании Политехнического университета.
В свою очередь полиция пригрозила применить против них боевые патроны.