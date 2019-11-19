Протесты в Гонконге: активисты удерживают цитадель в Политехе 19.11.2019, 13:46

Фото: Reuters

В кампусе университета остаются около 100 человек.

Во вторник, 19 ноября, на третий день противостояние демонстрантов с полицией в районе Политехнического университета в Гонконге в его кампусе остаются около 100 активистов.

Об этом сообщает агентство Associated Press (перевод — nv.ua).

При этом, по словам главы администрации Гонконга Кэрри Лам, здание университета на это время покинули 600 протестующих, 400 из которых задержаны.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Территория вокруг кампуса сейчас полностью оцеплена силовиками.

Как отмечается, столкновения в районе университета стали наиболее жестким за все пять месяцев протестов в Гонконге.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Демонстранты заняли его территорию, чтобы создать штаб, из которого они могли бы координировать перекрытие основных автодорог.

Напомним, протестующие в Гонконге выступают против выдачи подозреваемых властям КНР, где некоторым из них может грозить смертная казнь.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

В конце октября местные власти отозвали спорный законопроект, однако через некоторое время протесты возобновились с новой силой и демонстранты забаррикадировались в здании Политехнического университета.

В свою очередь полиция пригрозила применить против них боевые патроны.