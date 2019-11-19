Швеция прекратила дело против Ассанжа 19.11.2019, 17:31

Джулиан Ассанж

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В настоящее время он содержится в тюрьме в Лондоне.

Шведская прокуратура прекратила расследование против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Ассанж сейчас находится под стражей в Великобритании, передает "Зеркало недели. Украина".

Ассанж, который отрицает обвинение, избегал экстрадиции в Швецию в течение семи лет после поиска убежища в эквадорском посольстве в Лондоне в 2012 году.

48-летний австралиец был выселен в прошлом месяце и приговорен к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий его залога.

В настоящее время он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне.