закрыть
19 ноября 2019, вторник, 17:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
День второй
Рубрики

Швеция прекратила дело против Ассанжа

  • 19.11.2019, 17:31
Швеция прекратила дело против Ассанжа
Джулиан Ассанж
Фото: Getty Images

В настоящее время он содержится в тюрьме в Лондоне.

Шведская прокуратура прекратила расследование против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Ассанж сейчас находится под стражей в Великобритании, передает "Зеркало недели. Украина".

Ассанж, который отрицает обвинение, избегал экстрадиции в Швецию в течение семи лет после поиска убежища в эквадорском посольстве в Лондоне в 2012 году.

48-летний австралиец был выселен в прошлом месяце и приговорен к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий его залога.

В настоящее время он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне.


популярное за неделю

Мнение

Чем завершится нормандский саммит?
Чем завершится нормандский саммит? Виталий Портников
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Всех достала колхозная диктатура Лукашенко
Всех достала колхозная диктатура Лукашенко Андрей Санников
Арсений Чигирь: В следующем году решится судьба Беларуси
Арсений Чигирь: В следующем году решится судьба Беларуси Арсений Чигирь