Румас и Медведев семь часов обсуждали «туман» в отношениях Беларуси и РФ 19.11.2019, 21:27

Дмитрий Медведев и Сергей Румас

фото: sputnik / виктор толочко

Переговоры проходили в Горках.

Переговоры российского премьер-министра Дмитрия Медведева с белорусским коллегой Сергеем Румасом продлились семь часов, передает корреспондент РБК.

Они проходили в подмосковной резиденции главы российского правительства в Горках. В первой половине дня премьеры провели закрытую короткую встречу в формате тет-а-тет, после чего общение продолжилось в формате заседания союзного совмина.

«Планировали в течение двух часов, но получилось чуть-чуть дольше, что неудивительно, потому что это чувствительный набор тем», — сообщил Медведев на пресс-конференции по итогам.

Перед началом заседания Совета министров «союзного государства» Румас заявил, что «тумана» в отношениях России и Беларуси нет.

Москва и Минск не смогли полностью согласовать интеграционные карты

Россия и Беларусь не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции. Это на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским премьером признал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Не согласованы около десяти так называемых дорожных карт, сказал РБК источник в российской делегации. Всего их 31, по словам Румаса, согласована 21. «Вопрос не в арифметике. Даже если останется одна карта несогласованная, процесс интеграции, который мы перезапустили, может быть поставлен под угрозу», — сказал Медведев. По словам Румаса, в частности осталось согласовать две карты по нефтяному и газовому рынку (две согласовать удалось).

Оставшиеся вопросы, про которые упомянул белорусский премьер, касаются налогового маневра, сказал РБК источник в российской делегации. Минск настаивает на том, что Москва должна компенсировать потери белорусского бюджета, которые он понес из-за решения провести налоговый маневр в нефтяной сфере. В марте этого года диктатор Александр Лукашенко заявил, что за четыре года, с тех пор как в 2015 году Россия начала заменять экспортную пошлину на нефть налогом на добычу, экономика Белоруссии потеряла $3,4 млрд.

По словам Медведева, с Румасом они согласились с тем, что специалисты подготовят новые версии дорожных карт, в которых будут сведены результаты сегодняшней работы, на эту работу отводится неделя. «Дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств. «Это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение <...> с расстановкой акцентов по поводу того, где мы договорились, а где мы не договорились, где еще есть ресурс продолжения переговоров на уровне правительств — и, наверное, мы по этому пути должны пройти, — а по каким вопросам, по всей вероятности, нам придется обратиться к президентам двух стран для того, чтобы они провели необходимые консультации», — сказал Медведев.

Заседание в среду должно было стать последним и решающим заседанием исполнительного органа «союзного государства» перед Госсоветом, который пройдет 8 декабря в Москве — в день 20-летия подписания союзного договора. На нем, как планировалось, президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко должны торжественно утвердить итоговый план интеграции.