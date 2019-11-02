В Японском море взорвался российский танкер 2.11.2019, 15:00

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Иллюстрационное фото

Есть погибшие.

На российском танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока.

«Хлопок произошел на грузовой палубе в районе пятого танка. Два погибших человека подняты из воды, третьего ищут», — рассказал собеседник агентства.

К месту происшествия отправлены два спасательных буксира. Возбуждено уголовное дело.

В момент взрыва судно стояло на рейде, на борту находилось девять человек. Отмечается, что танкер был пустой, разлива нефтепродуктов и пожара при взрыве не произошло.

Нефтеналивной танкер «Залив Америка», который предназначен для перевозки любого типа нефтепродуктов, принадлежит компании «Наяда». Судно было спущено на воду в 1989 году.