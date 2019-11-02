Сегодня исполнилось бы 45 лет Руслану Салею 1 2.11.2019, 15:56

Один из лучших хоккеистов в истории Беларуси провел почти 1000 матчей в НХЛ.

В субботу, 2 ноября, исполнилось бы 45 лет одному из лучших хоккеистов в истории Беларуси Руслану Салею.

Прославленный белорусский хоккеист. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2002). Воспитанник минской хоккейной школы "Юность". Участник Олимпийских игр в Нагано (1998), Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010). Участник чемпионатов мира 1994 в группе С, 1995 в группе С, 1998, 2000, 2001, 2004 в первом дивизионе, 2008 и 2009 годов в составе сборной Беларуси, напоминает pressball.by.

За национальную сборную Беларуси провел 66 матчей, набрал 31 (11+20) бомбардирский балл, получил 109 минут штрафа. В регулярных сезонах НХЛ провёл 917 игр, в которых набрал 204 (45+159) очка. В розыгрыше Кубка Стэнли 62 игры, набрал 16 (7+9) очков. В чемпионатах МХЛ провел 99 матчей, набрал 12 (7+5) бомбардирских баллов, заработал 96 минут штрафного времени. В чемпионатах России провел 39 матчей, набрал 20 (8+12) бомбардирских баллов, получил 38 минут штрафного времени.

Финалист Кубка Стэнли (2003). Обладатель Приза Кларенса Кэмпбелла (2003). Чемпион Беларуси (1993, 1994, 1995). Лучший хоккеист Беларуси (2003, 2004). Участник финальных турниров Кубка Европы 1994 и 1995.

Погиб вместе с командой "Локомотив" 7 сентября 2011 года. Похоронен 10 сентября в Минске на почетной аллее Московского кладбища.